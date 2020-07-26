中威力彩31億怎炫富？　網曝「奢侈」夢：吃布丁從此不舔膜

▲威力彩已連續47期槓龜，下周一頭獎上看31億元。（圖／記者柯沛辰攝）

記者施怡妏／綜合報導

威力彩頭獎連摃47期，下期頭獎獎金上看31億，若一注獨得將是史上最高金額。如果真的中獎，這筆錢該如何使用？有網友好奇詢問，「大家中獎之後，要如何炫富？」沒想到大家的快樂簡單樸實又平凡，整篇文章瞬間變成勵志文，充滿著希望且正向樂觀。

有網友過去曾在「爆廢公社」發文好奇，「如果中了威力彩，大家怎麼炫富？」網友們多半回答，「買藍寶堅尼一年換一台」、「環遊世界、買車、買房、買名牌」、「開GTR飆高速公路，從台北飆到屏東」、「車沒油就換車」、「杜拜帆船住一個月」、「手機沒電就買新的！」

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留言中除了奢侈夢之外，更多的是生活中「平凡奢侈」的夢，「老闆，牛肉麵大碗！」「沒有買一送一時去買星巴克，不用再買1+1甜心卡了」、「 吃滷肉飯終於可以+蛋+油豆腐了！」「鹹酥雞多買10元九層塔， 泡麵多加一顆蛋」、「吃陽春麵加點100元的小菜」、「吃布丁從此不舔封膜！撕開直接丟掉」、「奶茶升級變鮮奶茶」、「大便擦屁股一次用4張」。

根據過去威力彩開獎紀錄，僅有4次頭獎超過20億元，且這4次的二區開出號碼竟然都是「03、08」。威力彩頭獎機率為2208萬分之一，最困難的問題在於第2區，若沒在1至8號當中選到，恐怕就只能拿到貳獎，與頭獎擦身而過，且金額相差數百倍。