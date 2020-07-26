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先大跌22%再狂漲43%！股市波動「嚇壞投資人」　達人3字訣：緊抱ETF

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3月受疫情影響，擔心股市大跌而離開市場的投資人，就會錯過之後的狂漲行情。

圖文／鏡週刊

今年上半年，台灣股市經歷了嚴重下跌與大幅反彈，這段期間台股各區塊與重要ETF，交出了怎樣的成績單呢？

3月2日至19日，加權股價報酬指數下跌22％，但從谷底反彈到七月中，大漲近43％，而從3月2日到7月中則有11％的報酬。

中型股　漲逾大盤

請繼續往下閱讀...

台灣50指數代表大型股，台灣中100指數代表中型股，台灣小300指數代表小型股，這三個指數隨市值愈小，在下跌期間跌得愈多；但反彈時，並沒有市值愈小就漲愈多，上漲期間是中型股表現最好。

而幾檔重要的台股ETF，像是追蹤台灣50指數的元大台灣50與富邦台50，在3月下跌段時都跌超過21％，跌得比指數多。之後反彈期間，元大台灣50上漲的比指數多，但富邦台50漲幅則不如指數。而整段期間，元大台灣50拿到11.1％的報酬，落後指數0.3％；富邦台50報酬落後指數近1％。

另外，追蹤加權股價指數的永豐台灣加權ETF，下跌與上漲的波動幅度都比加權股價報酬指數要大一些，期間總報酬10.97％，落後指數0.33％。

整體來說，雖然追蹤差距有所不同，但這三支市值加權型ETF都能帶來近似這段期間台股整體報酬的成果。

抱長線 多空不驚

假如一位投資人，在3月的大跌中不為所動，繼續持有這類ETF，那麼可以走過這段下跌，資產毫髮無傷，到7月中旬還有正報酬。

但若在3月大家說「這種疫情前所未見、跌勢深不見底、現金為王」時，嚇得離開市場，將實現負幾十趴的損失。然後覺得之後的反彈根本沒道理，經濟狀況沒那麼好，國際疫情也沒好轉，於是遲遲未回到市場，就會錯失後面幾十趴的上漲。那麼這波行情，對他已造成貨真價實的資產減損。

ETF雖然有容易交易的特點，但想要透過精明的時機掌握，積極買賣來躲過下跌、參與上漲，往往是很難達成的事。指數化投資的ETF，最實際好用的方式其實是長期持有。事實上，不一定要判斷時機才能躲過空頭傷害，持續持有的毅力，也可以幫助投資人避開下跌損失。

 

綠角

財經作家，著有《綠角的基金八堂課》、《綠角教你前進美國券商》等書。自2006年起在「綠角財經筆記」部落格記錄自己的投資心得與看法，是台灣低成本指數化投資的倡議者。


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