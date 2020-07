「2020第一個颶風」漢娜挾暴雨襲德州　避險逃難需戴口罩

實習記者陳妙津/綜合報導

一級颶風漢娜(Hanna)26日挾帶時速約145公里強風登陸美國德州,多地出現暴雨,沿岸海水暴漲,未來可能引發山洪爆發,當地官員呼籲民眾待在家中避災,若要外出,必須戴上口罩,防止新冠肺炎疫情持續擴散。

