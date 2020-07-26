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「2020第一個颶風」漢娜挾暴雨襲德州　避險逃難需戴口罩

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實習記者陳妙津／綜合報導

一級颶風漢娜（Hanna）26日挾帶時速約145公里強風登陸美國德州，多地出現暴雨，沿岸海水暴漲，未來可能引發山洪爆發，當地官員呼籲民眾待在家中避災，若要外出，必須戴上口罩，防止新冠肺炎疫情持續擴散。

據美媒報導，漢娜是2020年大西洋生成的第一個颶風。美國國家颶風中心（U.S. National HurricaneCenter, NHC）在推特上表示，漢娜在當地時間25日傍晚5時（台北時間26日清晨6時）登陸帕德里島（Padre Island），最大風速達每小時145公里，預計狂風驟雨將持續至傍晚才會稍歇，德州南部及東北部部分區域尤其需要警戒。

▲▼颶風漢娜侵襲美國德州。（圖／路透）

▲颶風漢娜侵襲美國德州，仍有民眾不畏危險在海邊觀浪。（圖／路透）

國家颶風中心指出，約有300英里海岸線會持續出現海水暴漲的狀況，部分區域暴漲高度可能達1.8公尺。預計到27日為止，漢娜將會為德州南部以及墨西哥的科阿韋拉州（Coahuila）、新利昂州（Nuevo Leon）、塔茅利巴斯州（Tamaulipas）北部帶來450毫米的雨量。

在面對颶風侵擾的同時，德州新冠肺炎確診數也正不斷飆升。州長已經對32個區域下達災難聲明，指出因新冠肺炎影響，緊急情況服務工作量更複雜龐大了。據當地媒體報導，德州聖體城（Corpus Christi）據漢娜登陸地僅相隔70英里，卻因疫情大流行，整座32.5萬人的城市已關閉關閉圖書館與博物館。

目前美國約有420萬人確診，又遇颶風時節，如何收安置護因颶風而被迫離家避難的民眾，將是當局頭痛的問題之一。據預測，漢娜將在今晚從德州南部移至內陸，並於明日進入墨西哥東北部。

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