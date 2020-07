派對太嗨「一口吞笑氣罐」紅了！差一步氣體爆出撕爛內臟　醫急拉出「腐蝕臭罐」

▲芬森在吞下笑氣罐後,瞬間成為派對之中最熱門的話題人物。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,圖中人物並非新聞當事人。)

記者詹雅婷/編譯

英國一名22歲男子在派對上被好友慫恿吞下笑氣罐,只要他真的敢吞,就能拿到50英鎊(約新台幣1926元)的賭資,在經不起激將法的狀態下,他真的一口吞下金屬製的笑氣罐,最終送醫檢查發現,罐子就卡在他的腹部。醫師表示,此狀況很有可能會讓肚裡的罐子爆炸,患者有死亡的可能性,所幸最終團隊成功把早已嚴重腐蝕的金屬罐拉出,並未發生爆炸事件。

鏡報25日報導,芬森(John Finnson,化名)在吞下笑氣罐後,瞬間成為派對之中最熱門的話題人物。他坦言,「當時我朋友拿起笑氣罐就說,『你不可能把它吞下去的,人根本沒辦法做到這件事,如果你做到,我就給你50英鎊』,結果我想都沒想就吞了。」直到另名朋友上前提醒,如今他可能面臨身體健康方面的嚴重威脅,他才前往醫院就診。

只不過,芬森的狀況讓當時院內醫師相當棘手,因為先前並沒有人類吞下笑氣罐的前例可循,且深怕罐中的壓縮氣體可能溢出並撕裂他的內臟,緊急致電給氣管專科醫師,讓對方特地趕來醫院為患者做緊急手術。據了解,該名執刀醫師唯一案例研究是一頭吞下笑氣罐的牛。

