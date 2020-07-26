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買台積電「現買現套」損失2萬元！他煩惱到吃不下飯　網：週一賺爆

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台積電位於新竹科學園區的晶圓五廠（圖／Peellden @wikipedia CC BY-SA 3.0）

▲台積電位於新竹科學園區的晶圓五廠（圖／Peellden @wikipedia CC BY-SA 3.0）

記者施怡妏／綜合報導

近幾個月來，台股出現強勁反彈，生技股更因為防疫之助獲得高評價，後來又有新藥股行情銜接。一名網友於禮拜五，將原本要買房的頭期款，購買台積電股票，結果買完後「現買現套」，帳面損失兩萬多，心情跌落谷底。網友鼓勵他，「怕屁，我同事卡在合一到現在都還沒畢業，撐下去就對了！」

原PO在PTT發文，「 禮拜五失心瘋，把本來要買房的頭期款，買進台積電三張393（元），結果買完就開始殺，現買現套」，買進股票後股價馬上下跌，帳面瞬間損失兩萬多元，幾乎快等於原PO一個月的薪水。看著金錢不斷流失，他已經一天都吃不下飯，詢問網友們「現買現套該怎麼辦？

請繼續往下閱讀...

▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電下週一（26日）開盤上漲機率非常大。（圖／達志影像／美聯社）

許多網友安慰他，「還好你買台GG（台積電）還有機會漲回來甚至會賺，你買合一可能沒心情發文了」、「怕啥拉，你就直接把股票APP刪掉 然後都不看股票新聞」、「急什…放著就對了」、「急什麼？Intel這半年放棄競爭，你就放個半年就好」、「十年後你會感謝自己今天買了台GG」。

也有不少網友認為這是反串文，台積電美國存託憑證（ADR）大漲9.69%，下週一（26日）開盤上漲機率非常大，若台股交易依此漲勢，台積電市值有機會攻上4,000億美元，「怕屁，禮拜一開盤四百起跳好嗎」、「反串喔」、「週一賺爆」、「adr爆漲炫耀484」、「禮拜一怕你捨不得賣」、「下周一要飛了」。

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