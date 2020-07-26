上班族理想情人職業排行冠軍出爐！　醫師、工程師、建築師都被擠下

▲上班族理想情人職業旁行冠軍竟然不是醫師。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者余弦妙／台北報導

你滿意另一半的職業嗎？根據1111人力銀行與社群平台Dcard合作的調查顯示，不管是在男性還是女性的排行中，「公務員」都成為心目中理想情人職業第一名。

1111人力銀行表示，日前針對上班族與學生心目中理想情人的職業進行調查，結果發現上班族女性心目中理想情人職業排名由「公務員」拔得頭籌，其次才是專業掛帥的三師「工程師」、「醫師」、「建築師」，第五名則是「理財規劃人員」，而第六到十名分別是「軍、警、消」、「律師」、「主廚/烘焙師」、「銀行行員」以及「老師」。

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而在男性上班族心目中理想情人的職業則由「公務員」拿下后冠，亞軍是「護理人員」，第三名「銀行行員」、第四名「理財專員」、第五名「英文老師」，六到十名分別是「安親老師」、「空服員」、「百貨櫃姐」、「平面/展場模特兒」以及「富千金」。

而選擇這些理想情人職業的標準，主要有具專業感55.4%、形象好35.4%、可幫到自己29.2%、收入豐厚28.8%以及失業風險低28.6%。

▲上班族理想情人職業旁行冠軍並非工程師。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，1111人力銀行發言人黃若薇分析，在全球都面臨因新冠疫情而造成經濟衰退風險的同時，能夠手捧鐵飯碗，工作權利不受影響、又擁有穩定收入的公務人員，不約而同成為男女上班族對另一半最重要的期待，讓公務員擠下三「師」成為上班族理想情人。

黃若薇表示，工程師、醫師、建築師都是具備專業且擁有高收入的菁英族群，多金的從業光環，讓單身的從業人員致手可熱，成為女性心目中的理想情人。反觀男性上班族心目中的理想情人職業除了工作穩定的「公務員」，白衣天使溫柔、會照顧人、充滿耐心的形象讓「護理人員」成為理想情人亞軍，而擁有金飯碗的「銀行行員」「理財專員」除了在專業領域可以協助打理家中財務，金融相關產業的優渥福利、周休二日的工作特性，可以兼顧工作與家庭生活，也成為理想情人的加分項。