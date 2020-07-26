美台交往限制準則應廢止！美議員提國防預算法修正案　眾院本周決定

▲依據美國外交領事機構年度備忘錄，國務院處理「行政部門與台灣海外代表聯繫」方面有著諸多準則。圖為中華民國國旗（左）與美國國旗（右）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美台之間的限制性準則近來受到關注，繼美國27名眾議員致函國務卿蓬佩奧重新檢視這些規定之外，美國威斯康辛州眾議員蒂凡尼（Tom Tiffany）也傾向結束這些限制，並於21日針對國防預算法提出修正案，要求相關經費不得用於執行對台交往準則等規範，眾議院法案委員會（Rules Committee）將於接下來這一周決定是否把此案納入國防預算法。

蒂凡尼的修正案內容提及，「本法案撥出款項或以其他形式提供之經費，不得用於履行、管理或強制執行國務院發布給各部門、各機關執行秘書備忘錄列載『對台關係準則』文件規定。」

「台灣人公共事務會」（FAPA）臉書專頁貼文指出，依據美國外交領事機構年度備忘錄，國務院處理「行政部門與台灣海外代表聯繫」方面有著諸多準則，包括美台官員在美國境外會晤的地點必須在美台辦事處以外進行（例如私人會議室或餐廳等），台灣代表不得受邀參加美國官方活動或美國官方場所舉行的活動。此外，基於台美非正式關係及美國不承認台灣為主權獨立國家，美國政府機構不得公開展示中華民國國旗。

FAPA總會長簡明子坦言，回顧過去幾十個年頭，國務院每年秋季都會發出這份備忘錄。

但值得一提的是，美國近年來相關規定似乎逐漸放寬，像是美軍太平洋空軍今年5月與台灣等19國空軍司令視訊時，明顯能見到中國民國國旗與各國並列；美國總統川普今年出席空軍官校畢業典禮時，主持人在以「國家」來介紹台灣，赴美參訓的國軍起立，同時手舉我國國旗揮舞。