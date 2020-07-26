美前亞太助卿羅素警告：美中無共識「雙邊緩衝已消失」

▲美中衝突恐短期內不會緩解。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

美中互關總領事館，雙方衝突升溫，但對川普政府的舉措，某些官員對此表達疑慮，如美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）便警告，關閉休士頓總領事館「進一步削減美中溝通管道，且難以挽回」，並指出「長期以來雙方共識都是降低衝突、解決問題，如今消失的共識已經無法再為雙邊關係提供緩衝作用」。

據BBC報導，互關總領事館是數月以來，美中交鋒最重大的發展，總領事館雖未像大使館一般負責政策，卻對雙邊交流及貿易至關重要，未來在11月美國大選前，美中關係恐持續惡化緊張，即使中國領導人看似不想升高局勢，分析師也認為川普無意開啟軍事衝突，但因領事館關閉，交流管道縮減，衝突將更難緩解。

▲中國駐休士頓總領事館關閉後，一名美國警察駐守在外。（圖／路透）



前澳洲駐北京外交官、現任澳洲洛伊研究所研究員娜塔莎．卡薩姆（Natasha. Kassam）則表示，失去成都總領事館「會限縮華府與北京的交流途徑，外人也更難觀察並回報中國境內所發生的事。」

據CNN報導，自中國領導人習近平上台以來，其強悍獨斷、強調民族主義的方針，將使中國極難在美方挑釁時讓步或私下回應，這使得白宮內的對中鷹派得以利用雙方衝突，轉移選民對川普施政的不滿，刺激中國採取行動，讓美方得以有理由對中強硬，進一步吸引選票。

但無論是狠批中國的川普，或是傾向與中國重啟對話的民主黨總統參選人拜登，都在選戰中展現出對中國的強硬態度，可見對中強硬是兩黨罕見的共識。BBC也指出，這是繼1972年美國總統尼克森力求對中關係正常化以來，美中關係的新低點。