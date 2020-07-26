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英媒：首相強生擬「全面改革叛國法律」對抗俄中　325年以來最大修法

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▲▼英國首相強生投書媒體，表示考慮讓近300萬人移居英國。（圖／路透社）

▲英國媒體報導，首相強生（Boris Johnson）將全面改革叛國法律。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）於25日報導，首相強生（Boris Johnson）將全面改革現行的叛國相關法律，具體行動包括提出新的叛國法、反間諜法，重新修訂《官方保密法案》（Official Secrets Act），並且希望能在未來幾個月成為正式法律。此舉被形容是325年以來最大動作的調整。

《星期日郵報》引述唐寧街消息人士說明政府正在擬定的「三管齊下攻擊」。新的叛國法將規定，宣誓效忠外國勢力或組織的人，若試圖進入英國、在境內活動，將被定罪。新的反間諜法將造冊記錄具有影響力的外國特務或代理人，並針對英國銀行家、律師與服務供應商採取更嚴格的管制，試圖壓制協助外國敵人的公民。此外，也將重修《官方保密法案》因應數位時代。

唐寧街消息人士透露，強生希望上述新措施「幾個月內」就成為正式法律，「我們希望加強應對措施，減少敵意國家在英國活動所構成的威脅，讓英國成為令對手更難行動的環境」。

《星期日郵報》形容，上述加強國安的法律行動，是1695年以來最大動作的修法，旨在對抗俄羅斯與中國所構成的威脅，也將讓英國與美國、澳洲等盟友立場一致。

►英國會報告：俄涉干預蘇獨公投　政府「嚴重低估威脅」沒人想碰

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
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