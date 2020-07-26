西班牙疫情復燃！英急恢復14天隔離　法感染數也上升…擴大免費檢測

▲英國突然恢復西班牙14天隔離，英國旅客25日在西班牙大加納利群島（Island of Gran Canaria）的機場登機返國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

歐洲部分國家新冠肺炎（Covid-19）疫情再起，西班牙24日通報900多例確診，當局與各國都擔心爆發第二波疫情。英國突然宣布，25日午夜起，恢復針對來自西班牙的旅客實施14天隔離檢疫。法國的感染率也再度上升，衛生當局宣布擴大免費檢測。

英國政府突然宣布，來自西班牙旅客必須接受14天檢疫隔離，25日午夜起生效。外交部也建議，除非必要，否則應避免前往當地旅遊。運輸部發言人說，目前身在西國的公民應遵循當地規定，照常回國以後接受隔離，「保護公眾健康是我們絕對優先考慮的事項……如果有必要，會立刻採取行動，將一個國家（從隔離豁免名單上）移除」。

英國的隔離規定適用於西班牙本島、加那利群島（Canary Islands）與巴利阿里群島（Balearic Islands）旅客，但只有從本島返國者，旅遊保險才可能受到影響。英國機場營運商協會（AOA）、廉航易捷航空（EasyJet）與英國旅行社協會（ABTA）都對於政府突如其來的政策表示失望，稱將進一步傷害航空與旅遊產業。

▲西班牙疫情再起，當局與外界擔心爆發第二波疫情。圖為巴塞隆納晚間街景。（圖／路透）



根據BBC，西班牙解除緊急狀態不到1個月，首都馬德里、加泰隆那（Catalonia）首府巴塞隆納、薩拉戈薩（Zaragoza）等地病例激增，全國23日通報900多例，成為解封以來單日新增確診數最多的一天。當局警告，可能爆發第二波疫情。加泰隆尼亞政府也宣布，所有夜店將關閉兩周，大巴塞隆納地區的酒吧實施午夜宵禁。

除了英國以外，挪威也要求來自西班牙的旅客接受隔離。法國警告公民不要前往加泰隆尼亞旅遊，比利時建議不要前往西班牙韋斯卡（Huesca）、列伊達（Lleida）等地旅遊。但西班牙外交部發言人對此回應，目前僅爆發可被控制的地方性疫情，國家仍處於安全狀態。

▲法國也出現新冠肺炎感染數上升的情況。（圖／達志影像／美聯社）



另據《路透社》報導，法國解封以後也出現感染率上升的情況，已經連續2天新增超過1000例，當局25日宣布擴大免費的PCR鼻腔拭子檢測檢測，並密切監測疫情。衛生部長韋蘭（Olivier Veran）說，「我們不會形容這是第二波疫情，但可以肯定的是，現在已經好幾天都看到確診病例數顯著增加，這個數字在先前的13周都是下降的」。

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