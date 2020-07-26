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連大學都沒畢業！日本醫非法安樂死漸凍人　被爆不當取得醫師執照

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▲▼安樂死示意圖。（圖／CFP）

▲山本直樹涉嫌與大久保愉一非法替林優里投藥。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本醫師大久保愉一與山本直樹2019年涉嫌非法替一名漸凍人女性安樂死，本月24日遭到警方逮捕，然而經警方調查後，卻意外扯出案外案。其中一名醫師山本直樹自稱畢業於亞洲某大學的醫學院，並以此為資格報考2010年的醫師國考，取得醫師執照，但經警方向該大學求證後卻發現，山本直樹並沒有取得該校的畢業證書，疑似造假學歷，不法取得醫師執照。

根據《每日新聞》報導，現年43歲的山本直樹與42歲的大久保愉一受到死者林優里委託，2019年11月30日假裝為其友人前往林優里家中，趁著護工不注意，在10分鐘內對死者大量投藥，並企圖毀滅證據。患有漸凍症的林優里隨後被護工發現身體狀況急遽惡化，送醫後仍於當晚不治身亡。

經法醫相驗，死者胃中被驗出大量平時並未服用的藥物，整起案件才因此曝了光。據悉，死因為急性藥物中毒。大久保與山本也因在事發當天，被監視器拍到進出死者家中，遭到警方鎖定。另外，警方發現，死者林優里曾先後匯給山本直樹100萬日幣（約新台幣27萬元）以上的現金。

根據警方表示，山本直樹多年前就曾就讀於東京某大學的醫學部，但過沒多久就輟學，隨後便前往亞洲某大學醫學院留學，並以畢業於該校的資格，在2010年報考國家考試，成功取得醫師執照。然而日前京都府警方向該國外大學求證時，對方卻表示山本並非畢業於該校。

根據日本醫師法規定，凡是畢業於國外醫學院的人必須通過書面審查以及日文診療能力調查，才能取得報名國考的資格。

厚生勞動省目前已經掌握相關訊息，接下來將會徹底調查山本直樹的醫師資格，與取得醫師執照的過程中是否涉及不法。

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