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股市常見4動物！「黑天鵝、灰犀牛」一次全看懂　取名原因曝光

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▲▼賠錢,慘賠,股市。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲股市的幾個專有名詞一定要搞懂。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在股市中，投資者常以動物來替代原要表達的意思，像是最廣為人知的牛市、熊市等。自由工作者「G理小姐&山姆先生」在IG帳號「ms.g__mr.s」上發文介紹「股市內常見的4種動物」，除了最常聽到的「現在市場進入熊市脫離牛市」外，黑天鵝、灰犀牛也都相當知名，不可不知。

兩人整理了股市常見的4種動物：

請繼續往下閱讀...

一、牛

當金融市場持續下跌，但投資者對市場仍抱有樂觀的看法時，則是多頭市場，也就是俗稱的牛市。因為公牛會用牛角將對手往上頂，因此代表多頭市場。

二、熊

當金融市場持續下跌，導致投資者對市場抱有悲觀的想法時，則屬空頭市場，也就是俗稱的熊市。由於熊會用熊掌向下拍擊對手，因此代表空頭市場。

三、黑天鵝

黑天鵝是指極不可能發生但卻發生的事情，且將帶來巨大的衝擊。會稱之為黑天鵝是因為在18世紀時，歐洲人一直以為世界上只有白天鵝，直到他們發現了澳洲，才打開視野，發現居然有黑天鵝，而這個過程中，只要一隻黑天鵝就可以推翻世界上只有白天鵝的認知。舉例來說，像是新冠肺炎所導致的全球經濟衰退就是「黑天鵝」。

黑天鵝必須包含以下3大特性：
1.不可預測性
2.衝擊力強大
3.一旦發生後，將會編造出某鍾解釋，讓股市看起來不像實際上那麼隨機，且更易預測

四、灰犀牛

灰犀牛形容極可能發生的事情，但卻容易被忽略，一旦發生了則會帶來巨大影響。會稱之為灰犀牛是因為犀牛總給人行動緩慢又無害的形象，但灰犀牛一旦發起攻擊，卻有著致命的攻擊性，即便不特別、神祕，卻很危險。舉例來說，像是大陸的大企業看似無害，但若是忽然發起大動作，投資者要躲也來不及了。

兩人強調，不論是熊市、黑天鵝或灰犀牛，投資者都不可以掉以輕心，務必隨時關注動向，以決定自己的後續做法。

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