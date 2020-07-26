人妻拿三倍券+現金繳費！店員回「不可找零」退2張　她傻眼：是找千鈔的錢

▲三倍券無法找零。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

政府為了振興經濟而推出三倍券，不過由於票券不能找零，因此民眾在使用上也遇到了一些問題。一名網友23日才剛領到三倍券，當晚就立刻拿去繳共計2621元的網路費和電話費，當時她拿出了5張200元面額以及2張500元面額的券，接著補上1張千元鈔票，想不到服務人員卻以不能找零為由，退了2張200元面額的票券給她，讓她相當傻眼，「找的是1000元找的阿」。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，她日前一領到三倍券，當晚就拿去繳網路費和電話費了，總金額達2621元，因此她拿了5張200元面額以及2張500元面額的券，並補上1張千元鈔票，然而，「店員收了之後，退了兩張200的券給我，說振興券不可找零」。

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原PO聽了當場傻眼，在心中暗自想著，「找的是1000元找的阿，我付出的現金比找的金額多不是嗎？為啥不是振興券扣2000（元），剩下的621（元）用千鈔找，而是先用千鈔扣1000（元），剩下的金額才用振興券算，然後不能找現金」，不過，她最後也沒有為難服務人員，直接補付了21元給對方。

▲若直接到電信直營或加盟門市，三倍券也可以拿來繳電話費。（示意圖／記者陳俊宏攝）

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「先拿一千大鈔跟他換零鈔 他可能就有辦法反應過來了」、「店員應該是算法一下子沒轉過來」、「店員算數不太好的樣子，如果是我，就先拿4張500+3張200+21塊給他」、「店員熊熊轉不過來」、「有時候會腦袋突然打結了啦」、「店員數學真的太差了」、「現金跟券一併使用要找少於200才能找錢」。

原PO後來想想，可能是因為扣除2000元面額的三倍券後，即便拿1000元現金付剩餘的621元，但應找回的「379元」已經大於200元面額的三倍券，因此才會出現用券換現金的疑慮，對方進而拒絕收券。

此外，也有不少網友好奇，為何三倍券可以用來繳費。據悉，雖然三倍券無法用於繳交水電費、罰單、保單、信用卡卡費、代收費用等，但像是繳電話費、買手機、購入手機配件等，都可以直接在電信門市使用，並不受限制。而原PO也補充，她是去「中華電信門市」，並不是去超商門市繳費。