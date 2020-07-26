投資人錢進陸股有訣竅！　法人提醒可留意2大關鍵

▲法人認為，近期陸股基本面沒太大變化，股價最終仍將回歸基本面。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

在資金行情推波助瀾下，陸股漲勢驚人，市場關注2007年、2015年的陸股漲潮是否即將重演？中信投信建議，近期陸股基本面並無大幅變化，股價最終仍將回歸基本面，而獲利強才是股價成長的底氣。

中信中國50（00752）經理人葉松炫指出，這次境內陸股很可能是短期資金行情推波助瀾，單是7月前3個交易日外資就有約60億美元資金從香港灌進陸股，過往從來沒有任何3個交易日湧入這麼龐大的資金。但投資人欣喜之餘，仍需留意風險，回顧2007年、2015年的波段，2次漲勢都持續不到1年，2007年A股指數從高峰到低谷，跌幅69%約花不到3個月；2015年稍稍長一點，跌幅42%約耗時4個月。

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葉松炫強調，同樣是資金行情，美股猶如馬拉松，多頭一走數十年，但境內掛牌陸股屢次急上急下，最終原因在於成分股不同。美國大型股指標羅素1000中，科技股光蘋果、微軟、亞馬遜就佔到28%。

另在標普500中，科技成分股也占到28%，金融股只10%不到。反過來看，上證指數仍以地產、金融為大宗，科技股占比不到10%，因此葉松炫認為，股票基本面相較「不具想像空間」，資金行情的熱度相對易冷。

葉松炫表示，根據歷史經驗，資金行情雖可能導致股市本益比偏高，但最終資金行情與股價的關係，也像金融圈內的著名譬喻「資金行情像條狗，基本面仍是拉著牽繩的主人」，也就是資金行情再怎麼簇擁，股價仍將與基本面、產業未來展望維持一定程度的相關性。

有別於A股成分股多為傳產，MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數的科技股含量高達6成，這也反映在指數毛利率上。根據彭博統計，MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數成分股毛利率高達32.8%，遠高於上證180指數、滬深300指數、富時A50指數等。

大陸基本面仍是全球主要國家中最好，根據國際貨幣基金今年6月的最新經濟預測，大陸不只今年經濟維持正成長，明年反彈幅度也是主要國家中最強。中信投信建議，市場多頭氣焰正熾，投資人不妨分批入場布局。