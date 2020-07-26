睡覺也能賺錢　10種常見「被動收入」方法曝：更省時間和精力　

▲透過被動收入，就有機會能賺到薪水以外的收入。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

收入可以分類為主動收入和被動收入，前者基本上是指朝九晚五上班所賺取的錢，必須耗費大量時間來換取，後者則是主動收入以外的收入，不需要一直靠體力和時間來賺錢。因此，被動收入又可稱為「睡後收入」，就連睡覺的時間都可以有收入入帳，不過，被動收入也不是完全不必花上任何精力，建立起系統後，同樣也需要持續經營。

自由工作者「G理小姐&山姆先生」日前就在IG「ms.g__mr.s」上發文說明「被動收入」，被動收入雖然不是完全不必耗費任何時間和精力，但只要建立起完善的系統，日後就只需要簡單的經營和維護即可。

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如果只單靠薪資的主動收入，其實很難存到錢，因此兩人也列舉了10種常見的被動收入方法：

1.自動機台（自助洗衣機、娃娃機、自動販賣機）

2.自媒體Youtuber

3.房東

4.線上銷售課程

5.部落格（聯盟行銷）

6.股息收入

7.電商平台販賣商品

8.出租空間

9.製作出一個APP

10.出租自己的專利

兩人表示，被動收入的方法其實有很多，每個人都可以從中選擇最適合自己的一種，只要堅持下去，就不必一輩子只在工作上奮鬥，單單靠著微薄的薪水過活。