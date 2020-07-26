退休後想環遊世界！即刻掌握5數字　訂定「財務計畫」減煩惱

▲許多人都十分嚮往不愁吃穿的退休生活。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不愁吃穿的退休生活幾乎人人嚮往，不過在這之前，務必提前規畫，並掌握5種數字，退休才會相對沒煩惱。自由工作者「G理小姐&山姆先生」日前就在IG「ms.g__mr.s」上發文點出「退休你必須掌握確切的數字」，因為幾乎人人都會面臨退休的那一天，但卻不是每個人都有財務保障，所以應該即刻訂定財務計畫。

G理小姐&山姆先生整理出5個重點：

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1.檢查你的財務計畫

先填寫自己的資產負債表，其中包含日常支出、保險、投資損益等。

2.替你的目標設定金額

首先必須先知道自己的退休金要準備多少，像是想要買車、買房，又或是環遊世界等，就要先將所有想完成的夢想花費加總，以總金額去除以預計年限，就可以算出退休後每月的所需金額。

3.實際掌握你退休的金額

計算出目前每個月都要提撥多少錢放入退休的規畫當中，並實際執行這項計畫。

4.定期檢視自己的投資組合

不能買了一項標的就擺著不管，一定要定期關心是否有賺到錢，如果標的已經不再成長，則要從投資組合中拿出，並尋找新的標的。

5.避開退休4大風險

4大風險包含了通貨膨脹風險、投資風險、醫療風險和長壽風險。

G理小姐&山姆先生認為，如果能夠及早規畫退休的財務計畫，並立刻著手進行，就比較能夠讓退休沒煩惱。