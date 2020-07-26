泰國景點採「雙重標準」老外貴10倍　他嘆：繳稅12年還是二等公民

▲泰國是許多人心中的渡假勝地，有網友指出多處景點的收費「雙重標準」，外國人會貴10倍。（圖／網友Cynthia Cueva提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者莊子誼／綜合報導

泰國是許多人心中的渡假勝地，除了便宜的物價、迷人的風景，還有刺激的水上活動，都讓人忍不住想再次造訪。近日，有一名旅居泰國的外國人指出，泰國多處風景區都設有「雙標票價」，外國人需花費比當地人貴十倍以上的價錢取得門票。

旅居泰國的理查（Richard）於今年6月創立臉書社團「泰國雙標票價」（2PriceThailand），讓網友互相交流「雙標票價」的景點資訊。理查表示創立社團的目的是希望外國人能擁有「選擇的權利」，事先知道景點的收費差異，再決定是否要付費去玩。

▲新冠肺炎疫情爆發後，龜島及海鷗島的外國人上島費調漲一倍。（圖／網友Cynthia Cueva提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



有網友在社團發文指出，龜島及海鷗島在新冠肺炎疫情爆發之後，外國人的上島費從100泰銖調漲為200泰銖，當地人則維持30泰銖。

另一名網友分享自己去巴拉吳（Pa-La-U）瀑布的經驗，泰國人收100泰銖，外國人則需300泰銖，剛好碰到下雨沒有進去；此外，他無奈地說，自己在泰國12年繳了許多稅，卻依然是「二等公民」。底下網友附和稱讚，「做得好，是時候讓他們傾聽我們這些住在泰國的外國人真正的心聲了」

查理認為，若是景點業者想要用雙重標準訂定票價也可以，但是應該要公開、明確的讓外國遊客知道，而不是使用卑劣的手段騙人。查理呼籲泰國業者，希望未來盡可能地將「雙標票價」廢止。