　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國景點採「雙重標準」老外貴10倍　他嘆：繳稅12年還是二等公民

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎疫情爆發後，龜島及海鷗島的外國人上島費調漲一倍。（圖／網友Cynthia Cueva提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲泰國是許多人心中的渡假勝地，有網友指出多處景點的收費「雙重標準」，外國人會貴10倍。（圖／網友Cynthia Cueva提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者莊子誼／綜合報導

泰國是許多人心中的渡假勝地，除了便宜的物價、迷人的風景，還有刺激的水上活動，都讓人忍不住想再次造訪。近日，有一名旅居泰國的外國人指出，泰國多處風景區都設有「雙標票價」，外國人需花費比當地人貴十倍以上的價錢取得門票。

旅居泰國的理查（Richard）於今年6月創立臉書社團「泰國雙標票價」（2PriceThailand），讓網友互相交流「雙標票價」的景點資訊。理查表示創立社團的目的是希望外國人能擁有「選擇的權利」，事先知道景點的收費差異，再決定是否要付費去玩。

▲新冠肺炎疫情爆發後，龜島及海鷗島的外國人上島費調漲一倍。（圖／網友Cynthia Cueva提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新冠肺炎疫情爆發後，龜島及海鷗島的外國人上島費調漲一倍。（圖／網友Cynthia Cueva提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有網友在社團發文指出，龜島及海鷗島在新冠肺炎疫情爆發之後，外國人的上島費從100泰銖調漲為200泰銖，當地人則維持30泰銖。

另一名網友分享自己去巴拉吳（Pa-La-U）瀑布的經驗，泰國人收100泰銖，外國人則需300泰銖，剛好碰到下雨沒有進去；此外，他無奈地說，自己在泰國12年繳了許多稅，卻依然是「二等公民」。底下網友附和稱讚，「做得好，是時候讓他們傾聽我們這些住在泰國的外國人真正的心聲了」

查理認為，若是景點業者想要用雙重標準訂定票價也可以，但是應該要公開、明確的讓外國遊客知道，而不是使用卑劣的手段騙人。查理呼籲泰國業者，希望未來盡可能地將「雙標票價」廢止。

ET快訊
大學畢業！他工作1年11個月「存下100萬元」　超狂儲蓄法曝
李眉蓁婆婆讚媳婦「有3好」！激動喊：若說假話胸部會變小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國景點採「雙重標準」老外貴10倍　他嘆：繳稅12年還是二等公民

失業金月底到期！多數人「只看錢多少」　美前財長：恐陷經濟危機

巴西總統篩檢結果「陽轉陰」！　燦笑爽拿奎寧比讚推薦

62歲戀童伯「蹂躪5歲小女孩」　百人衝警局燒車怒吼：私刑！

大馬前首相納吉涉洗錢官司纏身　第一案宣判在即

佛州銀髮族占死亡個案82%　新冠染疫幾乎等於判死刑

嫌老公因疫情失業沒賺錢！她「十字弓」射夫後竟還補砍數刀

「2020第一個颶風」漢娜挾暴雨襲德州　避險逃難需戴口罩

孕媽臨盆…驚覺老公劈腿「小三也在同醫院生產」！護士嚇到扶額

80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

泰國景點採「雙重標準」老外貴10倍　他嘆：繳稅12年還是二等公民

失業金月底到期！多數人「只看錢多少」　美前財長：恐陷經濟危機

巴西總統篩檢結果「陽轉陰」！　燦笑爽拿奎寧比讚推薦

62歲戀童伯「蹂躪5歲小女孩」　百人衝警局燒車怒吼：私刑！

大馬前首相納吉涉洗錢官司纏身　第一案宣判在即

佛州銀髮族占死亡個案82%　新冠染疫幾乎等於判死刑

嫌老公因疫情失業沒賺錢！她「十字弓」射夫後竟還補砍數刀

「2020第一個颶風」漢娜挾暴雨襲德州　避險逃難需戴口罩

孕媽臨盆…驚覺老公劈腿「小三也在同醫院生產」！護士嚇到扶額

80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

北海夜金閃閃！石門草里漁港打造垂釣天堂　親子同樂嗨翻天

長江第3號洪水來了！上游山區崩塌「活埋2人」　驚人水量猛灌三峽大壩

枕頭悶殺妻子！退伍軍人「絞肉機分屍」肉塊沖馬桶…鏡頭前冷靜受訪

孫生被問「巨胸版黃捷」回應超Man！　秒做Ending「逃離現場」

不斷更新／蘇緯達滿壘傳球失誤奉送2分　統一7局4比4中信戰成平手

華莎穿著「像奈及利亞傳統服飾」遭指種族歧視！　《我獨自生活》發聲反駁了

連勝文駁斥要李眉蓁北上拍照　批苦苓評論「比論文抄襲還假」

多元族群文化交流趣說「新」語　互學新住民母國問候語增進情誼

泰國景點採「雙重標準」老外貴10倍　他嘆：繳稅12年還是二等公民

小黃瓜難吸收！醫曝網傳「4敷臉療法」真實功效...有些吃進去更好

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

快訊／脫北者返回北韓疑首例確診　金正恩下令封鎖開城

眼尖觀眾發現美女記者「脖子有腫塊」

工人爽中3億頭獎！3年後淪為殺人犯

嫌哭鬧太吵　冷血父毛巾塞嘴殺子

攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車司機下場出爐！

64年不剪髮不洗頭！83歲阿嬤髮長6公尺

甜美單親媽狠殺4歲女！藏屍3月「塞鐵桶焚屍」

臨盆孕媽驚覺夫劈腿　小三同醫院生產

他吞下笑氣罐　內臟差點被炸爛

日本確診破3萬大關　東京最嚴重！連5天新增200例↑

川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票重要

染疫脫北者回北韓　南韓認了：鎖定「24歲金某」

美國駐成都總領事館徽標遭拆除

更多熱門

相關新聞

變性妹「陰道只有7cm」　男友「一直到不了」慘分手

變性妹「陰道只有7cm」　男友「一直到不了」慘分手

泰國暖武里一間律師事務所接到一起「變性人案件」，案主為一名32歲的第三性女子，她表示自己在曼谷一間醫院進行整型與變性手術，因為價格較為便宜、手術一開始也感覺相當順利，原以為新人生就此展開，未料卻發現自己的陰道只被做了7公分左右，導致與男友性生活不合分手，因此想要提告「手術不完全」。

泰國6年來最大示威　青年：罵政府不該變浮屍！

泰國6年來最大示威　青年：罵政府不該變浮屍！

巨蜥遭2犬包圍　瞬間甩尾打臉

巨蜥遭2犬包圍　瞬間甩尾打臉

「紅牛」富三代開法拉利撞死警...當局突撤控

「紅牛」富三代開法拉利撞死警...當局突撤控

外交部：泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯來台免簽續辦1年

外交部：泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯來台免簽續辦1年

關鍵字：

泰國景點收費外國人貴10倍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

女友爸送房「300萬AA制」　男一看訊息氣放生

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

兒子吃火龍果「全身紅」　奶爸抓公仔演戲

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

林依晨又剪短！耳下5cm短髮激美

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面