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在校所學無助職場！　62%上班族想重填大學志願

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▲開會,上班族,上網。（示意圖／Pixabay）

▲無法學以致用，62%上班族想重填大學志願。（示意圖／Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

志願選填很重要！根據yes123求職網的調查結果顯示，有62%的上班族在出社會後發現自己在校所學無助職涯發展，若是能再重來一次想重新選填志願。

根據yes123求職網調查結果發現，不少上班族都希望自己的學涯可以再來一次，其中有高達61.6%表示，如果重新選擇，不會選擇相同的科系，意謂著他們想要重填大學志願。

請繼續往下閱讀...

除了主修科系外，上班族回想在念書時期，還有哪些事情覺得很後悔沒去做？在可複選狀況下，主要包括沒有加強外語能力(62.3%)、沒有培養第二專長(55.5%)、沒有培養一技之長(44.3%)，以及沒有考證照(41.5%)、沒有念輔系或雙主修(34.5%)。

此外，對畢業後找到工作這件事情，有70.2%的人覺得，在校讀的科系幫助比較大；不過也有29.8%則認為，所讀的學校幫助會比較大，同時對過去學校所學64%的人認為，對目前職場是有幫助；但認為沒幫助的，也佔了36%。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，若自認目前嚴重學非所用，導致職場成就感低落，以及薪資沒起色，要有砍掉重練、大破大立的決心，勇敢走出舒適圈，一旦規劃轉換跑道，就需要馬上投入時間與金錢，再去學習「一技之長」或「第二專長」，補強新的產業知識、專業技能，甚至考取相關證照。
 

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