毛小孩花費昂貴！網透露「1關鍵」：其實基本開銷都還好

▲隨著生活型態的改變，民眾飼養寵物比例逐年提高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人把寵物當自己的小孩，毛小孩的數量逐年攀升，有些人覺得養寵物比養小孩還要省錢， 但牠們也有食衣住行的需求，在生活上也會有許多的狀況。一名網友家中養了可愛虎斑貓，帶出去溜貓時，被路人閒話「養貓這麼貴哦」，聽完後他抱怨，「關你屁事！」底下許多養貓的飼主也表示，「我養貓我驕傲」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，日前帶著家中的愛貓出門，卻被閒話「養貓這麼貴」，令他傻眼表示，「我養的方式已經不算很花錢了，啊是關你屁事」。底下許多網友紛紛留言表示，「又不是花你錢」、「老子心甘情願把錢通通花在貓身上關別人屁事」、「請回他，是檔到你家wifi，還是吸到你家空氣」。

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▲許多人認為，「只要貓咪不生病，基本上花費不會太昂貴。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

也有許多網友分享養貓的花費，「貓罐頭從一罐15到一罐100都有，零食從一包50到一包150都有貓吃，飼料1公斤100跟1公斤500也一樣」、「平價貓罐貓飼料加貓砂貓草，差不多一個月1千初吧」、「一包$1350飼料吃四個半月，一次買貓砂$900用半年，剩餘每個月花個$2～300買罐頭零食，排毛粉、離胺酸，半年多一罐300多」、「如果貓咪沒有生病，其實花費不會很高」。

大部分的網友也都認為，「小孩每個月的安親班費用，用來買罐頭，貓咪吃到吐」、「養貓一點都不花錢，養小孩才花錢誒」、「養什麼都花錢，就像賺錢都是辛苦的」、「養什麼都很花錢」、「尊重每個人的興趣，至少不是賭博吸毒」、「花錢是其次，對一個生命負責到底才是最重要的」、「貴不貴是相對於個人收入狀況及價值觀」。