　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

毛小孩花費昂貴！網透露「1關鍵」：其實基本開銷都還好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貓,打呵欠,貓咪,貓主子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲隨著生活型態的改變，民眾飼養寵物比例逐年提高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人把寵物當自己的小孩，毛小孩的數量逐年攀升，有些人覺得養寵物比養小孩還要省錢， 但牠們也有食衣住行的需求，在生活上也會有許多的狀況。一名網友家中養了可愛虎斑貓，帶出去溜貓時，被路人閒話「養貓這麼貴哦」，聽完後他抱怨，「關你屁事！」底下許多養貓的飼主也表示，「我養貓我驕傲」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，日前帶著家中的愛貓出門，卻被閒話「養貓這麼貴」，令他傻眼表示，「我養的方式已經不算很花錢了，啊是關你屁事」。底下許多網友紛紛留言表示，「又不是花你錢」、「老子心甘情願把錢通通花在貓身上關別人屁事」、「請回他，是檔到你家wifi，還是吸到你家空氣」。

請繼續往下閱讀...

▲▼貓咪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人認為，「只要貓咪不生病，基本上花費不會太昂貴。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

也有許多網友分享養貓的花費，「貓罐頭從一罐15到一罐100都有，零食從一包50到一包150都有貓吃，飼料1公斤100跟1公斤500也一樣」、「平價貓罐貓飼料加貓砂貓草，差不多一個月1千初吧」、「一包$1350飼料吃四個半月，一次買貓砂$900用半年，剩餘每個月花個$2～300買罐頭零食，排毛粉、離胺酸，半年多一罐300多」、「如果貓咪沒有生病，其實花費不會很高」。

大部分的網友也都認為，「小孩每個月的安親班費用，用來買罐頭，貓咪吃到吐」、「養貓一點都不花錢，養小孩才花錢誒」、「養什麼都花錢，就像賺錢都是辛苦的」、「養什麼都很花錢」、「尊重每個人的興趣，至少不是賭博吸毒」、「花錢是其次，對一個生命負責到底才是最重要的」、「貴不貴是相對於個人收入狀況及價值觀」。

ET快訊
激戰女網友卻挨告！38分鐘錄音檔曝「妳坐上面」呻吟全錄下..
議員李雅靜論文口委爆「都自家人」驚見許崑源！本人、中山大學回
連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

快訊／油價明天凌晨起調漲「加油要快！」九五汽油逼近24元大關

毛小孩花費昂貴！網透露「1關鍵」：其實基本開銷都還好

退休後想環遊世界！即刻掌握5數字　訂定「財務計畫」減煩惱

上班族理想情人職業排行冠軍出爐！　醫師、工程師、建築師都被擠下

在校所學無助職場！　62%上班族想重填大學志願

你就是沒看！威力彩直衝31億「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

三倍券1646萬民眾領到券開心花　經濟部力推創意生活產業三重加碼

橋水基金裁員數十人！全球最大避險基金也不敵疫情　資產規模大縮水

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

快訊／油價明天凌晨起調漲「加油要快！」九五汽油逼近24元大關

毛小孩花費昂貴！網透露「1關鍵」：其實基本開銷都還好

退休後想環遊世界！即刻掌握5數字　訂定「財務計畫」減煩惱

上班族理想情人職業排行冠軍出爐！　醫師、工程師、建築師都被擠下

在校所學無助職場！　62%上班族想重填大學志願

你就是沒看！威力彩直衝31億「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

三倍券1646萬民眾領到券開心花　經濟部力推創意生活產業三重加碼

橋水基金裁員數十人！全球最大避險基金也不敵疫情　資產規模大縮水

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

快訊／夜襲潑漆中藥行！白車秒變3色前擋玻璃紅半邊　闆娘：高雄治安太扯

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

周杰倫粉絲自創曲獻偶像　郎朗錄影轉達「他知道你是誰」圓夢

陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

時力民調／蔡英文滿意度60.8％　不滿意度上升5個百分點

星・變美／48歲黎姿美貌數十年如一日　全靠4個凍齡秘訣

KIA最新入門小休旅Sonet預告8/7展演　越級好料將成全球戰略車

接受2hr警察調查　「她們去世，惡評仍在」金希澈告酸民：我不會停！

積水超2公尺！民眾划塑膠船避難　安徽進入緊急防汛期「堤防壓力加大」

財經熱門新聞

威力彩衝31億！「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

快訊／嘉義小七門市買70元咖啡中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

上班族理想情人職業排行冠軍出爐！　醫師、工程師、建築師都被擠下

是你嗎？在全聯買菜就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

加油要快！下周油價止跌恢復上漲走勢「九五汽油逼近24元大關」

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

財政部統一發票兌獎App　下載數突破200萬

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

在校所學無助職場！　62%上班族想重填大學志願

他買5張威力彩「中6碼」！樂天嗨喊奪貳獎

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

威力彩800元包牌法　提高中獎機率

威力彩電選是給彩券行送錢？ 台彩數據會說話

更多熱門

相關新聞

壽星入住「下床嚇醒」　網笑炸：中獎囉

壽星入住「下床嚇醒」　網笑炸：中獎囉

許多飯店迎接壽星住客，會先布置好房間，讓人有滿滿驚喜感，結果卻意外變成驚嚇啦！一名男網友發文表示，隊友訂飯店的時候選了「壽星入住方案」，結果他半夜要起床上廁所，下床的時候突然「砰」了一聲，讓他當場嚇出髒話。他也貼出房間布置照，其他人一看懂就笑噴，「三魂七魄少一魄方案。」

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

小孩要暑輔！「媽拿三倍券」遭拒收　

小孩要暑輔！「媽拿三倍券」遭拒收　

員工偷罵「禿鬼」老闆心碎：不爽要說

員工偷罵「禿鬼」老闆心碎：不爽要說

這才是好野人的錢包！　網友哭笑：鈔票不夠多還沒辦法裝

這才是好野人的錢包！　網友哭笑：鈔票不夠多還沒辦法裝

關鍵字：

養貓寵物花費毛小孩財經爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面