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你就是沒看！威力彩直衝31億「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

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▲▼威力彩。（圖／記者柯沛辰攝）

▲威力彩想中頭獎，第2區號碼是關鍵。（圖／記者柯沛辰攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

威力彩頭獎連摃47期，頭獎上看31億元，若一注獨得，將成為史上最高獎金得主。然而，根據過去威力彩開獎紀錄，僅有4次頭獎超過20億元，且這4次的二區開出號碼竟然都是「03、08」。

威力彩頭獎機率為2208萬分之一，最困難的問題在於第2區，若沒在1至8號當中選到，恐怕就只能拿到貳獎，與頭獎擦身而過，且金額相差數百倍。

請繼續往下閱讀...

威力彩官網顯示，台彩2013年7月18日在桃園「千百萬彩券行」開出第102057期的23.62億頭獎，號碼為「01、02、06、12、30、36」，第二區「03」。

2015年4月23日台中「金錢櫃彩券行」開出第104000033期30.03億元頭獎，號碼為「09、11、15、25、28、38」，第二區「03」。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩。（圖／記者李毓康攝）

▲威力彩頭獎破20億的4次中，2區號碼分別開出03、08。（圖／記者李毓康攝）

2015年9月14日台北士林「飛來發彩券行」開出第104000074期28.7億元頭獎，號碼為「09、19、21、23、27、37」，第二區「08」。

2019年8月12日台南「成功領公益彩券」開出第108000064期28.7億元頭獎，號碼為「02、06、29、31、36、37」，第二區「08」。

此外，威力彩23日開出的號碼「01、09、17、18、31、35」，便有4人第2區沒中，平分1247萬5190元的貳獎彩金。

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ET快訊
威力彩直衝31億！　「4次20億頭獎」二區都開這兩碼
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