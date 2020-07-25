三倍券1646萬民眾領到券開心花　經濟部力推創意生活產業三重加碼

▲卓也小屋。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（25）日為開放領取實體券的第二個周末，依據經濟部統計，截至今天下午7時為止，全台申購已突破1884萬5499人次，已有超過1646萬人完成紙本領券；經濟部表示，嚴選創意生活產業據點推出三重加碼活動，希望振興國旅觀光商機。

後疫情時代，國內旅遊將會是民眾首選，而走馬看花的觀光行程已無法被滿足，經濟部工業局官員表示，官方嚴選創意生活產業據點推出加碼活動，希望在內需市場復甦過程中，能體驗高質感的生活風格及具溫度的文化內涵，提升旅遊深度及活力。

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像是「卓也小屋」，於97年通過工業局創意生活事業認證，以植物染的主題特色，結合民宿、餐廳、藍草生產及藍染工坊等設施與多元體驗服務，推展品牌價值，成為藍染工藝的經營典範。近年更積極與國際接軌，與日本藍染大師交流合作、積極拓展荷蘭市場，為創意生活事業邁向國際化的典範案例。

創意生活產業協盟會長鄭美淑表示，創意生活事業目前全台共有158家，均為透過專家評選方式，挖掘出具高質生活風格之業者，以深厚的產業為基礎，融合文化、美學、科技、創意運用，讓民眾深刻體驗創意生活的美好與價值，未來將持續推動創意生活產業與異業之跨域合作，推廣台灣生活風格與文化。

經濟部表示，振興3重加碼包含「第一重：3萬份好禮等你來」，例如民眾至基隆市陽明海洋文化藝術館購買門票享買1送1。「第二重：3倍券消費享折扣」，例如南投縣牛耳藝術渡假村平日住宿享6折、假日8折優惠。「第三重：3處旅遊集點抽大獎」，民眾至創意生活事業據點，掃描活動QR-code並登錄手機號碼，集滿3處即可抽大獎，包括郭元益糕餅博物館年度暢遊體驗券、卓也小屋園區平日VIP四人住宿體驗套券等。

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