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橋水基金裁員數十人！全球最大避險基金也不敵疫情　資產規模大縮水

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▲▼橋水創辦人Ray Dalio。（圖／路透）

▲全球最大對沖基金橋水聯合證實裁員。圖為橋水創辦人Ray Dalio。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

受到新冠肺炎衝擊，全球最大對沖基金橋水聯合（Bridgewater Associates）也陷入裁員風波，本月已裁撤數十名人力，其中還有年資超過15年的資深員工。

綜合外電報導，橋水聯合周五（24日）透過電子郵件聲明指出，世界正在以戲劇性的方式發生改變，其也正採取措施以適應此一變化。由於愈來愈多的員工在家工作，該公司不再需要如此多的人力，「新技術正在改變我們需要的人員類型以及我們為客戶提供服務的方式，而且我們也希望更有效率。」

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這波裁員主要涵蓋研究部門、客服團隊、招募人員、審計部門以及核心管理團隊等，其中還有資歷超過15年的資深員工被列入裁員名單中。

橋水強調，儘管裁員將導致今年流失的員工數較以往更多，但不會比正常情況多太多，「我們將繼續在關鍵領域進行投資及聘僱。」強水也承諾將對離任員工「慷慨解僱」，包括獲得18個月的醫療保健及額外數個月的遣散費。

橋水的裁員側面顯示其近期所面臨的挑戰。據《華爾街日報》報導，橋水的旗艦基金Pure Alpha於今年上半年虧損了13.6%，一舉抹去過去5年來累積的報酬，今年3月更創下史上最大的單月虧損。據《彭博》報導，橋水聯合的資產規模從2月底的1630億美元下滑至4月底的1380億美元，整體縮水幅度達15%。

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