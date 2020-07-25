電鍋「活裝罕見蜥蜴」想走私到中國黑市賺千萬　台男遭澳洲驅逐出境

▲蜥蜴被裝進烹飪用的電器。（圖／翻攝自推特／Queensland Environment）

記者丁維瑀／綜合報導

一名28歲台灣籍男子在澳洲維州被逮捕，他涉嫌將多隻活蜥蜴裝入電鍋，寄往中國，最後遭到驅逐出境。如果澳洲郵政工作人員沒發現異狀，這些動物很可能就流入中國黑市。

《澳洲廣播公司》（ABC NEWS）報導，澳洲郵政人員進行作業，透過X光發現怪異的陰影，迅速通報當局，結果在寄往中國的電鍋發現本國蜥蜴。當時昆士蘭公園與野生動物服務處（QPWS）員工來到現場，打開可疑的萬用鍋。

電鍋中的是活蜥蜴，包括一種白化的藍舌蜥、鬃獅蜥以及松果蜥，動物們被裝進襪子或衣料，處在沒有食物與飲水的環境。QPWS負責人員華倫（Warren Christensen）形容這起事件非常殘忍。

Watch our wildlife officers rescue rare native lizards from inside a rice cooker. They had been bound for the international black market, concealed & cruelly bound, before our friends at @auspost noticed something unusual in an x-ray of the box. https://t.co/CBNmqRiWRO @envirogov pic.twitter.com/skSbEyBUVw — Queensland Environment (@QldEnvironment) July 24, 2020

華倫表示，這些蜥蜴有著美麗與獨特的外觀，若是流入黑市，單隻就可賺到數千澳幣，「所幸牠們不會進到黑市，但現在還無法放到野外。我們不清楚牠們在哪邊被抓起，或有無接觸到疾病。」

根據《雪梨晨鋒報》，2018年到2019年間，布里斯本國際郵件中心攔截6個包裹，有些蜥蜴單隻價值5000澳幣（約台幣10萬元）。華倫說，要把78隻蜥蜴送至黑市，過程相當複雜，估計價值約75萬至100萬澳幣（約台幣1565萬元到2086萬元）。

涉入此案的為28歲台籍男子，被指控67項罪名，包括殘忍對待動物，並遭判處6個月徒刑，隨後他被驅逐出境。

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