　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼大動作「請出各級航母、軍艦」演練　日媒分析：想反擊中國在南海主張

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南海,太平島,南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海成為諸多國家想要爭奪的肥地。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

印尼海軍昨天在南海完成大規模軍事訓練，演習展現人員與武器戰備以高速移動能力擊退入侵敵軍，守護國土的成果。日經亞洲評論今天指出，印尼藉由展示武力，抗衡中國對南海主權的宣示。

印尼海軍昨天發布新聞稿指出，21日起在爪哇海（Java Sea）和卡利馬塔海峽（Karimata Strait）海域及廖內群島省（Riau Islands）星基島（Singkep Island）進行的軍事訓練昨天完成，模擬海軍成功敵退搶灘星基島的敵軍。

新聞稿指出，這次演習使用航空母艦、軍艦、驅逐艦、巡邏艦、登陸艦、飛彈系統、坦克、戰車、榴彈砲、加農砲等武器設備，參與人員包括海軍陸戰隊、海下搜救人員等海軍各單位士兵，空軍也出動多種直升機參與訓練。

星基島位於蘇門答臘島（Sumatra）以東，距離印尼位於南海的納土納群島（Natuna islands）約660公里。印尼並不是南海諸島主權的聲索國，但中國主張的南海海域範圍部分與納土納群島海域重疊，近年中國籍漁船在中國政府公務船的護航下，經常在這個海域出沒，兩國因護漁問題時有爭執。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）今天報導，印尼藉由展示武力，強化印尼防衛納土納群島及其海域的戰略能力，抗衡中國對南海主權的宣示。

日經亞洲評論也引述印尼海軍第一軍艦司令部司令阿瑪迪（Ahmadi Heri Purwono）指出，新型冠狀病毒疫情並未影響到海軍的戰力整備。

印尼歷年來已多次公開強調，中國以「九段線」宣稱南海海域主權，違反聯合國海洋法公約（UNCLOS）。今年5月，印尼再度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），重申印尼不受制於中國的「九段線」。今年6月，印尼明確拒絕中國要求就「重疊海域」協商的想法，指該海域是印尼主權，沒有協商必要。

ET快訊
手機號碼「這2尾數」偏財運大爆發　31億威力彩有希望
澎湖男開車撞電線桿　妻台中急返見最後一面…忍痛拔管
是你嗎？全聯開出1張千萬發票、1張中2百萬
知名飯店被爆「蟑鼠狂竄」餐具髒　食安處稽查結果曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄恐怖人魔「姦殺肢解82女」　關5年自白「還有2條人命」揭雙重身份生活…妻女震驚

冶豔DJ「穿極細高衩比基尼」刷盤　「節奏乳動」辣爆眼球…三角洲照曝光惹禍！

22歲翹臀妹超豪奢生活　親揭背後金主「老紳士帥男友真面目」跨騎雙腿擁吻！

就是到不了！變性妹「陰道只有7cm」　慘被男友分手…怒告醫院被嗆：修補會打折哦

死在家中長屍斑！她進門遭丈夫推頭　詭成「裸體血屍」躺床…婆婆進門嚇傻

慘變眼中釘！3歲小弟陪老爸割草　機器噴出「金屬螺絲釘飛插眼球」噴血送醫

人死我負責...攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車運將「溫馨下場」出爐！

夫妻大吵！女喊自殺怒跳江　男下水救妻「反遭急流捲走」喪命

川普戴口罩稱愛國！密西西比州長：不喜歡總統的「戴口罩去氣他」

買太多石油也不行！美國指控北韓「違反制裁」偷買160萬桶　籲UN各國禁賣

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　 她上網嗆「欺負台北人」遭酸爆

人死我負責...攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車運將「溫馨下場」出爐！

夫妻大吵！女喊自殺怒跳江　男下水救妻「反遭急流捲走」喪命

川普戴口罩稱愛國！密西西比州長：不喜歡總統的「戴口罩去氣他」

買太多石油也不行！美國指控北韓「違反制裁」偷買160萬桶　籲UN各國禁賣

64年不剪髮不洗頭！83歲阿嬤髮長6公尺...親曝悲慘原因

美國防部握有「外星世界飛行器殘骸」…非人類做的　將公開調查

印尼大動作「請出各級航母、軍艦」演練　日媒分析：想反擊中國在南海主張

小兄弟痛失染疫母親…15天後父親也病逝　沒能見最後一面成孤兒

俄恐怖人魔「姦殺肢解82女」　關5年自白「還有2條人命」揭雙重身份生活…妻女震驚

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」　竊研究助中國搶攻疫苗市場

來大禹故鄉拚經濟！ 台商、川商「看好」北川投資趨勢

中職／蔣智賢即將歸隊　回一軍可能守外野

女友爸借賓士！台男勇敢拒絕「被嗆怎疼我女兒」...結局曝光　網戰爆

70年前那夜...死守金門大膽島！島孤人不孤「建功傳令」命名戰史館

CBA／林書豪轟新高38分　北京確定季後賽首輪輪空

青春活力沙灘排球趣味競賽　學甲警加強預防犯罪宣導確保暑期安全

SSAK3《音中》正式出道　劉在錫「放送事故」⋯太緊張卡痰了！

電扇長出鳥？7鸚鵡「風扇→站架」黏緊緊　網歪樓：便便要先講

湖北洪災淹房…劉樂妍求救挨罵造謠！　公開音檔槓網友：我家人說的

富邦盃少棒／黃欽智之子領軍福林　大勇靠社區少棒挖新秀

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

冶豔DJ「穿極細高衩比基尼」刷盤　「節奏乳動」辣爆眼球

工人爽中3億頭獎！3年後淪為殺人犯

川普拿台灣舉例　主張重啟校園

他對北京警告：不要輕易說美不會為台出兵

「紅牛」富三代開法拉利撞死警...當局突撤控

中國研究員躲領館　美：已逮捕

阿拉斯加鮭魚工廠群聚　96人感染

他IG直播　辣妻裸身入鏡

壯男口罩當丁字褲裸身上街　路人傻眼

承認替北京搜秘密情報！新加坡男向美國認罪

怕假奶損形象　球星切了巨乳女模

美國駐成都總領事身分曝光！竟是「台灣女星」老公

更多熱門

相關新聞

日本友誼城市搶購台南芒果

日本友誼城市搶購台南芒果

台南愛文芒果享譽國際，尤其受到日本民眾熱烈喜愛，截至7月23日止，台南愛文芒果外銷日本已達630公噸，因疫情台南國際友誼市群馬縣水上町、青森縣弘前市、靜岡縣富宮市無法派員參加6月底的台南國際芒果節，但仍熱烈訂購台南芒果，並在日本當地辦理台南芒果展售會，提供日本民眾品嘗美味芒果的機會！

川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票重要

川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票重要

澳：中國南海主張「沒法律依據」

澳：中國南海主張「沒法律依據」

澳洲艦隊通過南海　遭遇解放軍對峙

澳洲艦隊通過南海　遭遇解放軍對峙

快訊／蓬佩奧再次肯定台灣！國台辦回應了

快訊／蓬佩奧再次肯定台灣！國台辦回應了

關鍵字：

印尼中國台灣南海日本

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面