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快訊／嘉義小七門市買70元咖啡中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

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▲今年五、六月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，快拿起手中發票來兌獎，說不定千萬幸運中獎人就是你。（圖／統一超商提供）

▲今年五、六月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，快拿起手中發票來兌獎，說不定千萬幸運中獎人就是你。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

今年五、六月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，統一超商表示，有3位消費者獲得千萬大獎，一人在嘉義市東區的嘉義大門市購買70元的CITY CAFE；一人在桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料；一人則在屏東市頭前溪門市花費10元購買一份報紙，幸運對中大獎。

今年五、六月統一發票中獎號碼，今天下午12時30分在東森財經台直播開獎。下午12時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）03016191；特獎（200萬元）62474899；頭獎（20萬元）3組分別為33657726、06142620、66429962。

請繼續往下閱讀...

統一超商表示，本期共有三位獲得千萬大獎、四位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有二位百萬得主。

特獎200萬元部分共有4位得獎者，一人在台北市士林區的福氣門市購買零食、啤酒共354元；一人在台北市中山區的林森北門市購買茶葉蛋、地瓜及日用品共305元；一人在新北市永和區和和門市購買100元的日用品；一人則在高雄市左營區德昌門市購買日用品共花費180元。

另外，２位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市土城區太陽城門市購買零食共花費39元；一人在新北市板橋區板安門市購買84元的即食食品與飲料。

7-ELEVEN打造最多元、便利的中獎發票兌換平台，自8月6日至31日止整合超過5,800家門市據點，推出3種中獎發票兌換方案，消費者可選擇現場兌換商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡，不同方案加碼送購物金、OPEN POINT點數或儲值金，最高可獲贈10%加碼購物金。

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ET快訊
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