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眼尖觀眾發現美女記者「脖子有腫塊」！寄信提醒...果然驗出甲狀腺癌

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▲▼ Victoria Price。（圖／翻攝自WFLA Victoria Price臉書）

▲有眼尖觀眾發現，女記者普萊斯脖頸上有不明腫塊。（圖／翻攝自WFLA Victoria Price臉書）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國《NBC》佛羅里達電視台《WFLA》的美女記者普萊斯（Victoria Price），日前收到一名觀眾寄來的電子郵件，指她「脖子看起來腫腫的」，以自身經驗要她趕快去看醫生，沒想到普萊斯就醫後發現竟是甲狀腺癌。

根據《BBC》報導，普萊斯23日在推特上發文表示，上個月有觀眾寄了一封「救命電郵」給她。該名觀眾以自身經驗表示，指她從播報新聞的畫面中，覺得普萊斯脖子看起來腫腫的，讓她想到自己罹癌症以前脖子上也有腫塊，提醒普萊斯「一定要馬上去看醫生」。普萊斯聽從建議去看了醫生，一看才知道不得了，真的是癌症！

普萊斯表示，如果沒有收到這封信，她永遠不會去看醫生，最後癌症會變得多嚴重絕對不敢想像。普萊斯並指出，她的腫瘤從頸部開始擴散，因此需要透過手術將甲狀腺與一些淋巴結清除，預計27日就要進行手術。

普萊斯非常感謝那位觀眾的提醒，她補充道，「她並沒有提醒我的義務，但她還是這麼做了。」普萊斯也在自己的報導中呼籲大家「檢查脖子」（#CheckYourNeck），並希望自己能在一周內恢復工作。

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