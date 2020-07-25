財政部統一發票兌獎App改版　領獎金更方便　下載數突破200萬人

▲統一發票開獎，你是否中獎？使用財政部的手機App兌獎很快就可以知道（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

統一發票5、6月期號碼已經開獎，民眾也開始要找發票兌獎，為了推動雲端發票和鼓勵民眾利用手機App兌獎，財政部針對「統一發票兌獎」App進行改版，讓民眾在會員載具歸戶更容易、獎金直接匯入帳戶之中。

又到了單月份25日，財神爺降臨的時刻！本期（5、6月期）千萬特別獎號碼是「03016191」快看看是否中獎；而5、6月期的領獎時間是自8月6日開始，民眾所中的發票記得領獎。

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財政部表示，自5、6月期若民眾在統一發票開獎日前已經會員載具歸戶，將由財政部電子發票整合服務平台以電子郵件通知中獎人中獎訊息，免再由營業人提供中獎發票予中獎人，中獎人可透過兌獎App直接兌領獎金。或者到四大超商（統一超商、全家、萊爾富與OK便利商店）的多媒體事務機（KIOSK）列印出來再到實體兌獎處兌獎。

▲為了使民眾會員載具歸戶更方便，財政部優化統一發票兌獎App。（圖／翻攝自App Store）

民眾使用App也更為方便，只要透過財政部官方的統一發票兌獎App就可以進行會員載具歸戶，不用再到網路或者找尋其他會員載具裡進行會員載具歸戶，就可以透過發票存摺查詢已經歸戶的會員載具發票，並且直接領獎金。目前已經有許多大型的「營業人」加入了財政部的會員載具當中，像是超商、國內的網路購物等，共計52家，而財政部也積極的擴大會員，讓民眾以後可「一手」就能搞定發票兌獎和領獎的事情。

不過如果民眾會員載具是在開獎之後才歸戶，就要等到下一期整合平台才會有中獎通知，否則仍由各會員載具通知中獎訊息，並提供中獎發票給中獎人到實體據點兌領獎金。財政部表示，自從開立雲端發票專屬獎500元之後，民眾就已經習慣使用手機App兌獎，目前財政部的App下載數已經達到214萬人，突破200萬人。

▼自財政部增開雲端發票專屬獎金500元之後，官方兌獎App的下載數已經突破200萬人。（圖／記者吳靜君攝）