人死我負責...攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車運將「溫馨下場」出爐！

▲31歲崔男惡意攔截救護車，遭法官當庭羈押。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾6月初發生一起惡意攔車事件。計程車司機嗆聲「人死我負責」，要求對方先處理行車糾紛，導致救護車內80歲癌末嬤延誤送醫，5小時後宣告死亡；對此，首爾東部地方法院24日以妨害業務、特殊暴行等罪嫌，決定當庭羈押肇事的計程車司機。

根據韓媒《朝鮮日報》，肇事的計程車司機為31歲崔姓男子，為甫入行不久的菜鳥，然而在進入首爾市江東區某計程車行不到一個月，便犯下該起案件。

法官權德晉（권덕진）認為，崔男犯罪嫌疑確鑿，且有湮滅證據、逃亡之虞，因此簽發羈押令。

根據《中央日報》，崔男24日上午10時25分至法院出席羈押前審訊時，曾被現場大批記者圍堵。有記者提問，「您曾說過，若患者死亡就會負責；如今您該怎麼負責呢？」、「對死者家屬有什麼想說的嗎？」；崔男竟大言不慚回道，「負責？我不知道你在說什麼」，之後快步走進法庭。

▼崔男出庭前，對現場記者極力撇清肇事責任。



時間回到6月8日，當時崔男駕駛計程車行駛至首爾高德站附近，剛好與從後方的救護車發生碰撞，不滿救護車駕駛欲及時離場，竟對著患者媳婦嗆「人死我負責」，導致本就因肺癌所苦的高齡80歲患者，疑似因在路途上中暑，到院5小時後仍宣告不治。

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