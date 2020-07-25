跟進美國！澳宣稱中國南海主張「沒有法律依據」　否決人工島正當性

▲南海爭議不斷。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲23日提交聲明給聯合國，內容寫道，中國在南海的領土與海上主張「沒有法律依據」；聲明還提到，北京在南海的行動，遭到菲律賓、越南與馬來西亞反對。此前，美方正式反對中國對南海的主張。澳洲此舉等同跟進美國，進一步加劇與中方的緊張局勢。

《衛報》報導，澳洲23日將文件提交給聯合國，宣稱中國在南海的主張沒有法律根據。這使得原本就緊張的澳洲關係更緊繃，也代表坎培拉加入華府的戰線。

聲明指出，澳洲拒絕接受中國在南海建立的「歷史權利」或「海洋權益」，另一方面，菲國、越南與大馬都反對北京在南海的行動，否決在南海建造人工島的正當性。

澳洲本月在菲律賓海域與日美展開軍演，澳方軍艦在南沙群島（Spratly Islands）周邊遇上中國海軍。這份聲明還表示，澳洲不接受中國對西沙群島（Paracel Islands）、南沙群島的主權主張。

▲澳洲艦隊在南海航行。（圖／達志影像／美聯社）

聲明寫道，2016南海仲裁結果發現，中國這些主張與《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）不一致，北京對南海島嶼採取直線基線法的行為，並沒有法律依據。

此前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日發表聲明，正式反對中國對南海主張，北京這類主張完全不合法，國際不會同意中國視南海為自家的「海上帝國」。

如今澳洲跟進美國的腳步，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）還準備下周出訪華府，會晤蓬佩奧、美國國防部長埃斯柏（Mark Esper），展開2020澳美部長級磋商。

澳中關係今年變得緊張。澳方要求調查北京初期如何應對新冠肺炎（COVID-19），另一方面，貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）則抱怨，中國貿易方面的負責人沒有在5月回應他。

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