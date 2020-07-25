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川普PK拜登！6搖擺州成關鍵　解密兩黨必爭之地…拿下才能贏！

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▲▼美國總統川普對尬前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國現任總統川普對尬前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國總統大選美其名為「全國性選舉」，但在特有選舉人團選制下，加上多州選民政治傾向固定，決定勝負的關鍵不是全國普選票結果，而是少數幾個搖擺州擺向誰。2016年是如此，2020年也不會是例外。

與台灣不同，美國大選非全民直選，而是採取選舉人團（electoral college）制度。選舉人團是由538名選舉人組成，各州選舉人數與該州在國會席次相同；每州固定有2席參議院席次，眾議院席次則是按人口多寡分配，因此人口前2多的加州與德州，就分別有55與38名選舉人。

在這制度下，各州選民先投出「普選票」（popular votes），再由該州選舉人投票給當地得票最高的候選人。除了緬因與內布拉斯加州外，其他48州及華盛頓特區皆採「贏者全拿」制，代表即便某候選人在加州僅多贏對手1%普選票，仍能獲得全數55張「選舉人票」（electoral votes）。

由於此特殊設計，加上許多州政治傾向相對固定，翻盤機率不大，兩黨候選人大多棄基本盤不顧，將主力放在可能小贏或小輸的搖擺州，以爭取最大成本效益與勝算。

分析家普遍認為，2020年美國大選共有6個關鍵搖擺州：密西根州、威斯康辛州、賓州、佛羅里達州、亞利桑那州及北卡羅來納州。2016年川普以0.2%至3.6%差距拿下這6州。

「藍色長城」潰堤助川普登大位　2020仍是關鍵

2016年大選，代表共和黨出征的川普贏得304張選舉人票，擊敗只取得227張選舉人票的民主黨對手希拉蕊（Hilary Clinton）。川普當時在民主黨傳統票倉密州、威州與賓州皆以不到1%差距險勝，一舉拿下46張選舉人票，是他輸近290萬普選票卻仍贏下總統寶座的關鍵。

傳統上，密州、威州與賓州是俗稱民主黨「藍色長城」（Blue Wall）的一部分。這條長城是由美國東北部、中西部上方及西岸18個州再加上華府所構成，這些州從1992年至2012年總統都只投給民主黨。贏得大選要270張選舉人票，但光這些州就有242張，等於民主黨只須想辦法拿下幾個小搖擺州，就能成功奪勝。

▲▼川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲川普2016年攻破「藍色長城」。（圖／路透社）

但這條長城在2016年被川普攻破。有分析家認為，川普罕見拿下密州、威州與賓州，主因是經濟衰退與製造業工作流失，導致當地勞工階級白人不滿，紛紛倒戈改挺川普；但部分人士分析，希拉蕊未能顧好年輕人與非裔基本盤，一來一往才讓川普得以險勝。

不過，值得注意的是，2018年期中選舉民主黨一舉奪下這3州州長寶座，在賓州甚至領先多達17.1%，同時也拿下3州所有參議院席次，算是成功重建「藍色長城」。不過，這股藍潮是否能在2020年大選重現，是外界關心的重點。

搖擺州中擁最多選舉人票　佛州成兩黨必爭之地

美國人口第3多的佛州擁有29名選舉人，是搖擺州中最多，加上歷年總統大選差距都十分有限，一向是兩黨必爭之地。2000年，共和黨籍的小布希（George W. Bush）以不到537票差距拿下佛州；2012年，爭取連任的民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama）也僅以0.88%差距險勝。

佛州近幾次選舉雖多由共和黨取勝，但獲勝幅度仍十分有限。2016年，川普只以1.2%之差在佛州擊敗希拉蕊；2018年，共和黨以0.4%差距奪下州長寶座，角逐參議員的共和黨籍時任佛州州長史考特（Rick Scott）雖成功打敗爭取4度連任的民主黨籍佛州參議員尼爾森（Bill Nelson），但領先幅度經重新驗票後僅0.12%，廝殺激烈程度可見一斑。

由於古巴裔移民、退休人士及服務業勞工等族群的大批移入，被稱為「陽光之州」的佛州人口比其他州來得更多元，也常被視為美國整體的縮影。

▲▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在多個最新民調領先川普。（圖／達志影像／美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）曾分析，佛州之所以是美國「最搖擺的搖擺州」，與它的選民結構有關。佛州約有440萬共和黨及460萬民主黨登記選民，但中間獨立選民多達近300萬人；數據顯示，這些獨立選民多是為了工作移居佛州的年輕人，其中包括西班牙裔人士。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，佛州近年來非裔與西班牙裔人口增加，應會為民主黨2020年大選帶來優勢，但保守派退休白人的大量遷入，恐抵消這個優勢。

民主黨亞利桑那州氣勢看漲　北卡兩黨勢均力敵

傳統上來說，位於美國西南部的亞利桑那州算是共和黨票倉；除了1996年大選外，該州自1952年來一向只挺共和黨候選人。不過，民主黨近年在亞利桑那支持度有上升趨勢。

2016年川普僅以3.6%之差拿下亞利桑那，遠低於過去3位共和黨總統候選人取得的8.5%至10.5%領先幅度，讓不少人感到意外。不只如此，2018年期中選舉時，亞利桑那州選出該州30年來首位民主黨籍聯邦參議員，也是當地有史以來第一位女性參議員。

彭博分析，亞利桑那州近年來人口激增，截至去年7月1日約有727萬居民，較2016年同期增加4.8%。與此同時，傾向挺民主黨的少數族群人口也持續上升，特別是西班牙裔人士，外界估計這些族群2030年前將會成為當地多數。

至於有15名選舉人的北卡羅來納州，一般也被視為親共和黨。自1980年來，北卡幾乎忠誠支持共和黨總統候選人，2008年雖讓歐巴馬以0.3%些微差距勝出，但4年後馬上改挺共和黨籍的羅姆尼（Mitt Romney），2016年川普也以3.6%差距拿下北卡。

不過，值得注意的是，2012年大選後共和黨在北卡獲勝幅度已不比以往。川普當選當天，民主黨籍的古柏（Roy Cooper）也擊敗爭取連任的共和黨籍北卡州長麥克羅利（Pat McCrory），顯示北卡已從「紅州轉紫州」，2020年大選會擺向誰仍充滿不確定性。

疫情加種族歧視示威衝擊　川普6大搖擺州民調皆落後

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創美國經濟，川普也因種族歧視示威抗議處理不當遭外界猛烈抨擊。在疫情、經濟低迷及抗議潮多方衝擊下，近期民調顯示川普在全國及6大搖擺州皆落後民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）。

首先，在全國方面，根據紐約時報／謝納學院（New York Times/Siena College ）6月17日至22日所做民調，拜登支持度為50%，遠高於川普的36%；其中拜登在非裔與西班牙裔，及擁有大學以上學歷選民中大幅領先川普，在過去被認為傾向挺川普的白人及不具大學學歷選民中，支持度則與川普持平。

此外，紐約時報／謝納學院6月8日至18日所做民調也發現，拜登在6大搖擺州支持度皆領先川普，領先幅度為6%至11%。與2016年得票率相比，川普在這6州支持度滑落幅度達7.7%至11.5%，其中以密州跌幅最劇。

根據去年10月一份類似民調結果，川普當時在密州（領先1%）與北卡（2%）些微領先，其餘4州拜登則以2%至5%幅度稍居上風。兩人差距的拉大，與疫情與示威恐脫不了關係。

平均來說，這6州選民對川普施政滿意度為42%，不滿意度則是55%。針對川普在5大重點議題上表現，經濟是唯一獲過半滿意度議題（56%），其次為疫情（41%）、司法正義（40%）、種族關係（34%），及非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死（31%）。

在美國疫情再起情況下，川普未來幾個月支持度恐持續下探。不過，由於拜登目前優勢多是來自人民對川普的不滿，而非靠自身端出吸睛政策，加上美中關係惡化下國際情勢更加詭譎多變，拜登氣勢未必能持續到大選日。

不過，就目前民調看來川普選情確實吃緊，連任之路充滿挑戰。至於這位政壇奇才是否能複製2016年經驗再度「意外勝選」，外界都屏息以待。（編輯：郭中翰）

►美總統大選聚焦「川普VS反川普」！搖擺州民調倒戈挺拜登　真正原因曝光

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