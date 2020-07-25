非洲海盜猖獗！5名韓國人貝南捕魚遭持槍綁架...南韓外交部：已獲釋

▲5名南韓公民搭乘迦納籍漁船，在西非貝南遭武裝份子襲擊、綁架。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓駐非洲外交官6月24日曾證實，5名南韓公民搭乘迦納籍漁船，在西非貝南近海遭到武裝份子持槍襲擊、綁架。今（25）日上午南韓外交部對外宣佈，被綁架的5名南韓公民與1名迦納人在被綁架32天後，於當地時間24日下午9時50分，在奈及利亞南部安全獲釋。

根據《韓聯社》，南韓大使館已將獲釋的迦納籍船員引渡給迦納駐奈及利亞大使館。

獲釋的5名南韓公民健康狀況良好，目前暫時被安置在南韓駐奈及利亞大使館，依據個人意願，之後將前往迦納。

南韓政府表示，一直以來皆與被綁民眾家屬分享資訊，獲釋後，已協助家屬和被綁民眾取得通話聯繫。



據悉，5名南韓公民6月24日搭乘Panofi Frontier號漁船至貝南科多努港口的南部近海捕鮪魚，不料卻突遭武裝份子乘快艇接近持槍襲擊。當時船上共有30名船員，不過武裝分子卻只綁架5名南韓公民、1名迦納人後逃至奈及利亞海域。

其實，西非海域海盜猖獗，5月3日就有一名南韓公民在西非加彭的自由市捕蝦時遭到海盜綁架，幸好5天後獲釋。

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