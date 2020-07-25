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「別輕易說美不會為台出兵」　他對北京發出警告：美中關係已經完全不同

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▲▼川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中互相要求關閉對方領事館。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

美國週二要求中國駐休士頓總領館關閉，總領事蔡偉先是表示不接受此要求，但今早中方又打包總領館物品走人，五星旗也已降下，讓全球對美中關係愈發關注。新加坡的中國問題學者鄭永年就分析，這是美國經過精心算計的「可控外交危機」，但南海問題就不這麼好控制，「不要低估美國的決心，也不要輕易說美國不會為了台灣出兵。」

根據《人民日報》旗下新媒體「俠客島」報導，立場親共的鄭永年表示，這30年間，美國對中國一方面是「接納」，另一方面是「希望」，但現在美國已經放棄這個念頭，因為「中國不可能變成美國所希望的國家」。

鄭永年提到，美國去年發布國家戰略報告，宣布中國是「頭號競爭者、頭號敵人」，這和中國窮的時候，是老三老四的時候相比，美中關係已經完全不同了，「不要低估美國針對中國、打壓中國的決心」。

談到這次美國關閉中國駐美領事館，鄭永年則表示，這是美國精心算計過，一個「可量化、可控制」的外交危機，而且可以達到目的，「在美政府看來，關閉一個中國領事館，中國無非就是以牙還牙關閉一個美國領事館」，但可以展示自己對中國的強硬態度，在基本盤中加分。

▲川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭永年預估，之後美中關係可能出現更嚴重事態。（圖／達志影像／美聯社）

但南海問題容易擦槍走火、引起局部戰爭，就不可控得多，這對美國而言壓力也很大。鄭永年表示，美國現在是全盤棋，南海關聯台灣，中印衝突也支持印度，「美國在動員所有的反華因素」。

鄭永年也引述哈佛大學榮譽教授傅高義（Ezra Vogel）先前說的，「不要輕易說美國不會為了台灣出兵」，一旦兩國發生衝突，哪怕是局部戰爭，就落入了戰爭邏輯，「那是一套不同於政治和外交的邏輯」。如果美國國防部長想跟中國談南海，就是想要危機管理，如果在這段時間引起直接衝突，對選情絕沒好處。

談到接下來幾個月的美中關係的走向，鄭永年說，無論大選結果如何，美中關係都將進入另一個格局，「不要幻想，不要懷舊，只能向前看」。

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