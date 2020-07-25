軍機接染疫僑民...南韓單日確診「暴增」破百！防疫當局：無須太擔心

▲時隔115日，南韓每日確診數又突破百人。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情急轉直下，今（25）日通報新增113名確診案例，這也是繼4月1日當天通報101名新增病例後，時隔115天，每日新增病例數再度飆破百人！其中境外移入高達86例、本土案例為27例，而自伊拉克回國的韓國籍建築工人與停泊釜山港的俄羅斯籍遠洋漁船的漁工佔境外移入的大宗。

依據南韓中央防疫對策本部統計數據，從伊拉克歸國的韓國籍建築工人佔36例、停泊釜山港的俄羅斯籍遠洋漁船之漁工為32例、平澤駐韓美軍基地士兵3例。

根據《韓聯社》、《News1》報導，隨著近期伊拉克每日新增患者多達2000名，南韓政府決定投入2架KC-330空中加油機從伊拉克接回290多名有返國治療意願的建築工人，24日抵達仁川機場，在抵國前的健康狀態調查、入境檢疫過程中，出現咳嗽、喉嚨有痰、發燒等症狀者達89人。

而在釜山港俄羅斯籍遠洋漁船（PETR1號）的案例中，一名船舶修理工人登船進行檢修，23日確診為陽性後，防疫當局針對全船漁工實施檢疫，發現有32人確診，然而在先前入港時實施的登船檢疫中卻都未出現疑似症狀；此後，受感染的船舶修理工將病毒傳染給5名同事，為釜山地區的本土感染案例。

▲南韓防疫當局解釋，海外歸國僑民街被安置在防疫設施，無須過度擔心。（圖／達志影像／美聯社）

中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）表示，其實即便25日的新增病例數破百人，也無須太過擔心，因為大多屬於境外感染案例，且接回在伊拉克感染的建築工人，本就屬於政府保護國人的基本義務，除了確診患者須馬上送醫治療，其他尚未確診、無疑似症狀者或輕症患者在入境後也須得至政府安排的臨時生活設施隔離14天。

權埈郁解釋道，「過去政府從中國湖北省武漢、義大利等地接回僑民，將他們安排至臨時生活保護設施隔離的期間，從未傳出任何一起當地居民遭感染的案例。」

另外，在今日新增的南韓本土感染案例中，包含先前曾提及的京畿道抱川前線部隊、首爾松坡區愛的教會（사랑교회）、首爾江西區老人日夜間保護生活設施。

其中，抱川前線部隊所新增的3名病例，皆與先前確診的士兵曾在宗教活動中接觸，其中2名士兵在22日曾出營活動，不過未與民間人士接觸。

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