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俄恐怖人魔「姦殺肢解82女」　關5年自白「還有2條人命」揭雙重身份生活…妻女震驚

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▲▼綽號「狼人」的俄羅斯殺人魔，近期在承認2起殺人案，共84起。（圖／翻攝自lenta.ru）

▲綽號「狼人」的俄羅斯殺人魔，近期在承認2起殺人案，共84起。（圖／翻攝自lenta.ru下同）

記者陳亭伃／編譯

俄羅斯伊爾庫茨克2015年爆出一起恐怖殺人案，綽號「狼人」（The Werewolf）的退休員警波波科夫（Mikhail Popkov），在工作的八年間殺害了至少22名女子，當時已被判處無期徒刑。近日仍在服刑的波波科夫再度承認2條人命是由自己親手結束，前後累計已達到84名受害者，數字令人相當震撼。

「狼人」波波科夫

波波科夫當時遭到逮捕時，年紀57歲，是一名退休的員警，自1992年～2010年間藉著職務之便，穿著制服、開警車在夜晚出動，沿路尋找喝酒落單的女子，並藉口「可以護送回家」，將被害人載到偏僻的森林內，脫光她們的衣服，用螺絲刀、刀子、錐子、斧頭等工具將被害人虐殺，事後姦屍。

童年的「恐懼」變成長大後「別人的恐懼」

根據警方調查，波波科夫之所以找「喝醉女子」下手，主要是因為童年時常遭到喝醉的母親虐待，導致波波科夫出現仇視女人的心態，更自稱自己就是「清潔工」，替世間處理掉有問題的女子。

當時受害者自19歲到28歲之間，部分則為35～40歲左右，死法都相當悽慘，曾有一名死者被肢解後丟在雪堆裡，另有心臟被挖出、被斬首的，而這些女性有的為店員、老師、性工作者。

▲▼綽號「狼人」的俄羅斯殺人魔，近期在承認2起殺人案，共84起。（圖／翻攝自lenta.ru）

▲波波科夫在家人眼中是好爸爸、好老公。

雙重身分「女兒眼中最棒的爸爸」

案情爆發後，波波科夫的女兒卡蒂亞（Katya）與母親相當震驚，她表示，「我父親在家裡是一個充滿愛心的丈夫，家人都不知道這個黑暗的秘密」。卡蒂亞認為，就算是屠夫身上都會有些刀傷，但是這些受害者如果有掙扎，波波科夫身上應該會有傷口，但卻完全沒有。

波波科夫坦承，自己確實過著雙重生活，「我的一生中，只是一個普通人，在警察部門工作、熱愛我的工作，我愛我的家庭、妻子、女兒，但我卻犯下了謀殺罪」。

「黑色星期三」

警方剖析科科波夫的犯案習性，對於女子的恨意投射相當強烈，甚至姦屍的行為，都是貶低女性的意思，而多名死者都在星期三被找到，詭譎的巧合也讓警方當時給了他「星期三殺手」的稱號。而在波波科夫的口供中，他之所以突然停止犯案，是發現自己變成「性無能」，也因此警方推測他有性侵女子、或是姦屍的可能。

宣判後「卻沒有停止」

縱使經過縝密的計畫，了解如何清理犯罪現場，波波科夫仍逃不過「留下痕跡」，調查人員發現許多犯案現場都出現「同一種車款」的胎痕，於是對3500名員警做DNA檢測，最終逮捕波波科夫。

波波科夫在2015年因22件謀殺案遭到定罪，判處無期徒刑，並且被送往西伯利亞重罪監獄，接著波波科夫又承認60件罪刑，警方逐一調查，累計至今，他又坦承2起殺人案，警方確定件數共84起，但調查人員卻深信，受害女子「絕對超過200人」。

在波波科夫的自白中，一段令人毛骨悚然的話，讓警方相當震驚，「在我刺殺她們，看著她們痛苦時，我感到很滿足」。

▲▼綽號「狼人」的俄羅斯殺人魔，近期在承認2起殺人案，共84起。（圖／翻攝自lenta.ru）

▲波波科夫模擬犯案狀況。

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