英相就職周年！　強生認了疫情初期「沒搞清楚狀況」成歐洲最慘

▲ 強生染疫後於4月重回工作崗位。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦24日專電

英國首相強生今天就職滿週年，檢討過去一年施政，英國政府應對疫情反應慢半拍屢遭批評。強生今天坦承，在疫情爆發頭幾週，政府確實「沒搞清楚狀況」。

強生（Boris Johnson）過去一年接連經歷脫歐與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情挑戰，本人還染疫住進加護病房，度過鬼門關後立刻喜獲麟兒，相當曲折。

根據英國政府最新數據，截至24日，英國累計29萬7914人確診，每天新增確診人數仍舊多達3位數；病故人數累計4萬5677人，較前一天新增123人，疫情尚未緩和。

英國的疫情嚴重程度高居全歐洲之冠，政府遲至3月23日才發布禁足令，直到今天才開始強制民眾進入店家購物必須戴口罩，許多層面都比其他國家更晚開始動作，被批評為疫情遲遲無法獲得控制的原因。

強生今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，對於英國是否太晚實施禁足令，的確有很多疑問。他也說，這些教訓都被汲取，內閣原本確實可以做出不一樣的決定。

強生過去面對相關提問時，都說政府依據科學家建議，「在正確的時間，做出正確的決定」。但他今天終於坦承：「我們在頭幾個星期、頭幾個月，沒辦法如願地了解（這個病毒）。我認為，或許我們一開始沒有掌握到的，是這個病毒會無症狀地在人與人之間傳播。」

強生上週在國會表示，會針對疫情展開獨立調查。他表示時機雖然還沒到，但未來絕對會展開調查。

此外，由於許多專家預言冠狀病毒到了秋天會迎來另一波爆發潮，為了減緩國家醫療保健服務（NHS）屆時可能面臨的壓力，英國政府宣布英格蘭地區約3000萬名民眾將可免費施打流感疫苗，對象將為所有50歲以上民眾，這些民眾的家人、孕婦、2歲以上的學齡前孩童，所有小學孩童，以及今年的中學新生等。（編輯：馮昭）