外甥女遭綁！英勇舅「全裸狂奔」捨衣救人…尷尬結局笑翻上萬網友

▲ 內森聽見露西被綁架，馬上衝出家門。（圖／翻攝自臉書／Mick Murphy）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國東北部米德斯堡（Middlesbrough）的墨非（Murphy）家族日前發生一起烏龍事件，29歲的內森（Nathan Murphy）誤以為11歲的外甥女露西（Lucy）被飛車綁架，不顧自己身上一絲不掛，馬上衝出門救人，頓時成為整條街的焦點。所幸綁架事件最後只是虛驚一場，但內森裸奔的影片已經在網路上瘋傳，受到網友大大讚賞。

《太陽報》20日報導，事發時內森正在家中睡覺，醒來時聽見尖叫聲。他的姐姐娜塔利（Natalie Murphy）以為聽見11歲女兒的聲音，還有一輛廂型車呼嘯而過，頓時以為是露西遭人綁架。內森一聽到「綁架」，來不及穿衣服就衝出門外追趕歹徒。

內森64歲的父親麥可（Michael Murphy）在臉書上分享的監視器影片可見，墨非一家人看見一輛貨車開過後驚慌喊道，「那是露西！那是我們的露西，我發誓那是露西」、「露西在後車廂裡」、「快報警」。全裸的內森接著跑出家門口，一路狂奔到草皮上，跳進麥可的鐵灰色轎車，準備去攔截歹徒，未料幾秒鐘後，露西便安然無恙地出現。內森只好尷尬地下車，在家人的笑聲中狂奔回屋內。

▲ 內森要麥可趕緊開車門讓他上車。

內森受訪時表示，他睡醒時以為有人被車輾過，或是發生兇殺案，「我從床上跳起來想找衣服，抓起一件我以為是褲子的上衣，然後就衝下樓了。衝到門前時我聽到『綁架』，覺得這很嚴重。」

內森說道，「我是個大個子，體重有18英石（約114公斤），但有需要的時候我還是可以移動，因為腎上腺素在我體內快速流動。但我的腿開始無力，我就跌倒了。只要有人上車，我爸的車門就會自動鎖上，所以我爬起來，尖叫著要他讓我進去，因為我當時全裸，整條街上的人都在看我。」

沒想到當他剛上車，就看見露西從轉角走過來。內森提到，「我覺得自己很傻，心想著『拜託不要有哪位媽媽檢舉我』，因為她們所有孩子都有看到我，我不想留下案底。」

▲ 發現露西沒事後，內森再度全裸奔回家中。（圖／翻攝自臉書／Mick Murphy）

娜塔利則表示，這是身為人母最可怕的惡夢，但幾秒鐘後就從驚慌轉為捧腹大笑。她說明，也許是有人發生爭吵，接著發動廂型車，「我聽到一聲『媽媽』，以為有人把露西拉進車裡，心臟跳了好大一下，太可怕了。」

當娜塔利大喊著女兒的名字時，便看見露西平安無事走來，終於鬆了一口氣，正要走回屋裡，才意識到內森全裸，「我笑個不停，但至少我知道，他會在我背後支持我。我知道他一直都會在。」

當內森知道父親手上有監視器影片後，曾經要求他別上傳臉書，但後來認為，這可以為人們帶來歡笑。麥可9日上傳後，這段影片至今已經累計50萬次觀看，超過3千則留言和5千則留言。網友紛紛表示，「我的天，我笑到哭出來」、「他居然沒有在車上先穿上衣服，而是又全裸走下車」。

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