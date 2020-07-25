歐盟27國首度祭出實質反制！　路透曝：限制「敏感技術」出口香港

▲ 《港版國安法》引起國際社會嘩然。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國6月底實施《港版國安法》，引起國際社會譴責。一份歐盟（EU）草案文件顯示，該組織將限制對香港出口可能用於鎮壓或監視的技術，預計於28日生效。為中國在香港推動新國安法後，歐盟首次採取實質回應。

歐盟27個成員國24日達成共識，對北京推動此法表達「嚴重關切」，同意實施一系列制裁，包括貿易限制、重新審查與香港的簽證協議。《路透社》25日獨家取得文件指出，歐盟將「進一步審查及限制最終供香港使用的特定敏感設備及技術出口，尤其是在有理由懷疑其與內部鎮壓、攔截內部通訊及網路限制有關的不當使用狀況下。」

歐盟承諾「考慮這項國家安全立法對庇護、移民、簽證及居留政策的影響」，將檢討該法如何影響現有協議，暫時不會和香港展開任何新的談判。文件指出，歐盟或其成員國可在「其認為合適的情況下」實施已經商定的措施，也重申支持香港自治及港人，承諾進一步與香港公民社會接觸。

根據《港版國安法》，觸犯中國定義的顛覆、分裂國家擊恐怖主義、與外國勢力勾結之罪行者最高可判無期徒刑。外界憂慮，該法將破壞香港1997年回歸中國時，北京承諾給予的廣泛自由，包括抗議的權利、獨立的法律體系。支持者則主張，該法將在2019年來持續至今的暴力、反政府及反中騷亂以後帶來安定。

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