　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

刮刮樂中頭獎...核電工爽領3億變富翁！3年後近況曝：淪「殺人犯」害死23歲女

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中彩券暴富是不少人的美好幻想。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人幻想自己能中獎一夜致富，然而美國核電廠工人希爾（Michael Todd Hill）3年前中了刮刮樂頭獎，爽拿1000萬美元（約新台幣3億元）後，近日卻因涉嫌謀殺罪，被北卡羅萊納州警方逮捕。

綜合外電報導，希爾2017年購買了「Extreme Millions」刮刮樂，中了1000萬美元的頭獎，當時他在《 NC教育彩票》領獎的發表會上表示，自己有刮刮樂策略，先是從四邊開始刮，當先看到「$」時就知道有中獎，接下來看到「0」，不過還不覺得有什麼驚喜，但最後看到「M」（代表百萬美元）時，「我的心臟掉到了腳趾，幾乎無法呼吸。」

之後他走進店內跟店員說他中大獎了，然後給老婆報喜，當年他選擇一次性提領，然而短短3年後，這名億萬富翁竟淪為殺人犯。Shallotte警方20日在旅館內，發現23歲的年輕女子格蘭厄姆（Graham）的屍體，而監視器畫面顯示，希爾獨自入住飯店。

警方22日在希爾家裡逮捕他，隨後透露，格蘭厄姆與希爾有「斷斷續續」的關係。根據死者家屬說法，格蘭厄姆是一名獄警，曾在療養中心從事精神疾病方面工作，她充滿愛心、寬容、勇敢，死訊讓整個家庭陷入絕望。

ET快訊
清純女星當小三「1個月52次」榨乾情夫！22歲絕美女兒曝光
快訊／找到人了！癌末女兒「穿藍色禮服」想見媽最後一面　母將到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

就是不爽戴臉上！倫敦男「口罩當丁字褲」上街秀腹肌　路人傻眼

英相就職周年！　強生認了疫情初期「沒搞清楚狀況」成歐洲最慘

刮刮樂中頭獎...核電工爽領3億變富翁！3年後近況曝：淪「殺人犯」害死23歲女

承認替北京搜秘密情報！新加坡男向美國認罪　滲透「國家軍事機密」

快訊／中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入　警嚴守在外

「保護美國人隱私才關中國駐休士頓總領事館」　白宮籲：別以牙還牙

全球飆破1563萬例確診63萬人喪命！美國逾400萬人染疫

阿拉斯加「鮭魚工廠」爆發群聚感染　96員工新冠陽性被緊急轉移

中國女研究員「藏身領事館」　美司法部官員：已經被逮捕

德國球星戀上巨乳女模 怕假奶損形象　不願公開戀情

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

就是不爽戴臉上！倫敦男「口罩當丁字褲」上街秀腹肌　路人傻眼

英相就職周年！　強生認了疫情初期「沒搞清楚狀況」成歐洲最慘

刮刮樂中頭獎...核電工爽領3億變富翁！3年後近況曝：淪「殺人犯」害死23歲女

承認替北京搜秘密情報！新加坡男向美國認罪　滲透「國家軍事機密」

快訊／中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入　警嚴守在外

「保護美國人隱私才關中國駐休士頓總領事館」　白宮籲：別以牙還牙

全球飆破1563萬例確診63萬人喪命！美國逾400萬人染疫

阿拉斯加「鮭魚工廠」爆發群聚感染　96員工新冠陽性被緊急轉移

中國女研究員「藏身領事館」　美司法部官員：已經被逮捕

德國球星戀上巨乳女模 怕假奶損形象　不願公開戀情

限量600部、352萬起！BMW「X7 Dark Shadow」暗影特仕帥到沒朋友

就是不爽戴臉上！倫敦男「口罩當丁字褲」上街秀腹肌　路人傻眼

租屋20年！「舊冷氣狂噴保麗龍屑」內行曝快換掉　1關鍵分辨：換窗型最省

可愛爆擊！玩具總動員玩具趴、175公分巨大史努比　全台4大卡通聯名店盤點

八德最強捷運公園宅！「涵悅+」質感升級　為生活加分

暑假遛小孩就去這！衝台南「賞紫斑蝶」　生態體驗課程週週開

在地人也愛吃！墾丁隱藏版「邪惡肉蛋吐司」　咬下爆出半熟蛋液

超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

領事館風暴中美陷冰點！　王毅怒斥「美方一手造成」：絕不容許胡來

保母1打3圖方便！安撫椅竟放嬰兒床內　奶瓶繫繩綁椅旁餵奶…9月嬰翻身被勒死

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

川普拿台灣舉例　主張重啟校園

「紅牛」富三代開法拉利撞死警...當局突撤控

中國研究員躲領館　美：已逮捕

怕假奶損形象　球星切了巨乳女模

承認替北京搜秘密情報！新加坡男向美國認罪

阿拉斯加鮭魚工廠群聚　96人感染

他IG直播　辣妻裸身入鏡

保護美國人隱私！　白宮：才關中國駐休士頓總領事館

美國駐成都總領事身分曝光！竟是「台灣女星」老公

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

工人爽中3億頭獎！3年後淪為殺人犯

辣媽19歲時無性行為　竟奇蹟懷孕5周

更多熱門

相關新聞

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

威力彩頭獎連摃47期，下期頭獎獎金上看31億，若一注獨得將是史上最高金額。命理專家艾菲爾就在節目《命運好好玩》上公開，7月25～31日間十二星座的運勢。

他買5張威力彩「中6碼」！樂天嗨喊奪貳獎

他買5張威力彩「中6碼」！樂天嗨喊奪貳獎

威力彩電選是給彩券行送錢？ 台彩數據會說話

威力彩電選是給彩券行送錢？ 台彩數據會說話

他PTT放話「到北車發1億」集氣　結局曝光

他PTT放話「到北車發1億」集氣　結局曝光

他怨屬兔巨蟹座財運最旺還是槓　網一看曝真相

他怨屬兔巨蟹座財運最旺還是槓　網一看曝真相

關鍵字：

刮刮樂中獎頭獎彩券一夜暴富一夜致富

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

癌末女兒穿藍色禮服想見媽最後一面　母將到醫院探視

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面