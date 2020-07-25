承認替北京搜秘密情報！新加坡男向美國認罪　滲透「國家軍事機密」

▲楊忠偉在美國認罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

美國司法部宣布，新加坡人楊忠偉（Jun Wei Yeo，音譯，又名Dickson Yeo）被控作為外國特務從事非法行為，今日在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院出庭，承認他以美國的顧問公司為掩護、替中國情報機關蒐集情資。

綜合外媒報導，美國助理司法部長德梅斯（John Demers）聲明，楊忠偉是計畫的核心，他們「利用職業社交網站和假的顧問公司，誘騙中國政府可能感興趣的美國人上門」，騙取敏感資訊。

楊忠偉坦承，他在2015年至2019年間替中國情報部門工作，「挖掘出能夠獲得珍貴、非公開情報的美國人」，包括獲得高級別安全許可的美國軍方人員和政府雇員。

楊忠偉在新加坡國立大學工作時受聘於中國情報機關，曾進行「一帶一路」相關研究，他成立顧問公司並招聘人手，收了超過400份履歷，其中9成是有安全許可的美國軍事或政府人員。他再將中國選中的目標交給中間人，並招來許多人替他工作，其中多半是有經濟困難的人。

楊忠偉會付2000美元給上鉤受騙的對象，要他們交出報告，包括「一名參與空軍F-35B匿蹤戰鬥機計劃的文職人員」、「一名國防部官員」、「一名曾在阿富汗服役的國防部軍官」，楊會說這是他亞洲客戶要的資料，但事實上是交給中國政府。

楊忠偉承認，他完全知道是在替中國情報機關工作，曾和代理人見面數十次，到中國時也會受到特殊待遇。楊忠偉於2019年11月飛抵美國時被捕，法院將於10月判刑，最重會判10年監禁。