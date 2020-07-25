快訊／中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入　警嚴守在外

▲中方人員收拾領館。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

美國週二要求中國關閉駐休士頓領事館，雖總領事蔡偉先前表示不會按照美方要求關閉，但現該領館已清空、關閉，中方人員都已撤離，除了五星旗已降下，且牌匾也被拆除，連垃圾桶都沒有留下。一群疑似為美國執法人員在中方離開後，企圖使用電動工具強開領館後門進入，可見中方在離開時沒有提供美方可進入的鑰匙。

綜合陸媒報導，現場有美國執法人員在館外拉封鎖線，並維持秩序，中方在限期內將領館清空，用印有「外交部袋」的綠色袋子收拾，一袋須由兩人合作搬上貨車。

蔡偉在限期屆滿前於領館官網發表《致美南地區各界朋友的一封公開信》，提到中國駐休斯敦總領館是中美建交後，中方在美國開設的第一個總領館，並列出自己去年8月初上任後，發生的一系列難忘事件，「自己未來不論身在何方，都會繼續支持中國與美南地區人民的友好交流與合作。」

▲▼美方執法人員在中方離開後從後門進入領館。（圖／路透社）

蔡偉指出，中美關係的本質是互利共贏，雙方應致力於不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基充調的中美關係，「中美人民友誼不會中斷，中美友好合作的光明前景是任何人都不能阻擋。」

美國國務院官員曾表示，美方下令關閉領事館，是因為全美都有中國的外交官員在進行情報和其他不法活動，而駐休士頓總領事館又是其中情形最嚴重的，包括指示中國留學生和研究員獲取哪些資訊和技術、招募美國人參與中國的科技計劃、針對旅美的中國異議人士等，已讓美方忍無可忍，目前中國一直在尋求新冠肺炎疫苗的資訊，「中國意圖很明顯，他想當市場上第一個推出疫苗的國家」。

蔡偉日前才表示不會按照美方要求關閉領館，但對於上述指控他並無任何回應，也沒有解釋為何幾天前堅持不關閉，現又乖乖收拾東西。

▼中國駐休士頓總領事館關閉後，一名警察駐守在外。（圖／路透）



▼領館牌匾目前已被拆除。（圖／路透社）

