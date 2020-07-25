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阿拉斯加「鮭魚工廠」爆發群聚感染　96員工新冠陽性被緊急轉移

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▲▼阿拉斯加野生鮭魚 。（圖／取自免費圖庫pixbay）

▲阿拉斯加鮭魚 。（圖／取自免費圖庫pixbay）

記者王致凱／綜合報導

美國新冠肺炎疫情蔓延「最後的邊疆」阿拉斯加州，當地衛生部門23日公布，阿拉斯加西沃德市一家鮭魚加工處理工廠爆發群聚感染，96名員工新冠病毒檢測呈陽性。

根據阿拉斯加公共媒體（Alaska Public Media）報導，事發海鮮工廠為OBI Seafoods旗下的鮭魚加工廠。當地政府指出，廠內約有260名職員，其中部分非該市居民。

阿拉斯加州政府衛生部透過聲明表示，已經對廠內所有人員進行新冠病毒檢測，檢測結果為陽性的人員都將轉往大城安克拉治隔離與治療。

除了上述鮭魚加工廠外，近日還有一艘從阿留申群島抵達西沃德市的漁船，被驗出船上85名船員感染新冠病毒，所有人員也同樣被轉移至安克拉治醫治。另外。阿拉斯加首府朱諾另一家海鮮工廠近日也傳出疫情。

阿拉斯加流行病學專家麥克勞克林（Joe McLaughlin），阿拉斯加漁撈產業已經發生三次大規模群聚感染，令人聯想起美國本土的肉類工廠群聚感染事件，強調民眾應該保持警覺。

根據《紐約時報》統計數據，全美新冠病毒疾病確診病例已經超過400萬，死亡病例14萬4283例，而阿拉斯加州確診累積2682例，死亡17例。

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