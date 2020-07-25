川普拿台灣舉例！學校上課病例也沒增加　主張美國也該重啟校園

▲美國總統川普主持白宮記者會，身後一幅標示疫情熱點的美國地圖。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續影響，總統川普卻主張美國校園應重新開放，以免對兒童造成不良影響。川普更在記者會上以台灣舉例稱，「十多個歐洲國家、韓國和台灣都已經重新開放學校，且確診案例沒有增加」。

川普美東時間23日傍晚在白宮主持記者會時，引述美國兒科學會公布的指南稱，「長時間脫離學校通常會導致兒童社交孤立，使學校難以發現並解決重要的學習缺陷，並使兒童及青少年有受虐、受性侵、濫用毒品、憂鬱或自殺的風險，嚴重甚至導致死亡。此外，停課除了對教育和社會產生影響外，也對兒童及家庭的飲食安全和體能帶來影響。」

川普說，根據一項研究，由於今年春季受疫情影響停課，全年上課時間較往年將減少35％，將導致學生數學能力落後50％以上。麥肯錫公司稱，非裔美國人和拉丁裔美國人學生將最受影響。

川普又說，全美有3000萬學生依靠學校提供的免費午餐，或是減少餐費支出，而接受心理輔導的學生中，有70％是透過學校體系完成，若學校持續停課，輔導人員將無法掌握那些被忽視兒童的情況，這將導致嚴重問題。

川普指出，數據顯示兒童感染新冠病毒的風險比成年人更低，即便接觸病毒，通常也只會出現非常輕微的症狀，綜合這些因素，相信只要實施特定衛生措施，美國許多學區都可以安全地開課。

川普又說，全美5000萬學童不能上課，不只有害心理健康，更可能對經濟產生負面影響。根據白宮經濟顧問委員會估計，如果學校持續停課，將有560萬名父母無法重回工作崗位，將對社會和經濟產生巨大影響。

川普說，「十多個歐洲國家、南韓、台灣和其他許多地方都已經重新開學，病例數也沒有成長。如果我們團結一致，遵循最佳醫療準則，運用常識，我們也可以實現同樣的目標。」

川普表示，美國東南部的疫情熱點地區可能還需要數週時間才能重啟校園，具體將由各州州長依據不同地區的情況決定，但每個地區都應該積極準備重啟校園。

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