德國球星戀上巨乳女模 怕假奶損形象　不願公開戀情

▲巨乳網紅伊楓․芭兒在IG上擁有20萬粉絲。(圖／翻攝自IG@Yvonne Bar)

國際中心／綜合報導

在IG上擁有超過20萬粉絲的巨乳女模伊楓․芭兒(Yvonne Bar)，據傳曾跟德國一位足球明星發生了秘密戀情，但後者拒絕公開兩人的關係，原因是他擔心女伴伊楓豪邁過人的假奶會讓他被人訕笑，有損他的形象，最後兩人「切」了，。

伊楓會定期在社群媒體Instagram和她的OnlyFans網頁上分享自己的清涼照。據報導，她跟這位知名球星於2019年1月結識，並且展開一段長達10個月的戀情，最後心碎的伊楓被迫跟他分手。

一名跟伊楓十分親近的消息人士爆料說：「他告訴伊楓，自己很想公開兩人的戀情，但她的假奶讓他打了退堂鼓。他說，希望自己的女伴更像是一個鄰家女孩，因為德國大眾比較願意接受這種形象，而不是一個接受過整形手術的女人。儘管他告訴她，她絕對是他的菜，而且為她的胴體曲線深深著迷。」

這名消息人士補充說，上述德國球星透過她的Instagram認識她，約她出來見面。之後，兩人開始穩定交往，至少每兩周見面一次，而且經常互傳訊息。不過兩人的約會從未曾在大眾眼前曝光，都是在彼此的家裡進行。儘管是地下情，但據說兩人對這段感情都是認真的。

這名消息人士又說：「他們真的很合得來，雙方有很多共同點。一起談論他們的職業、家庭和朋友的問題，以及他作為一名足球運動員所面臨的批評。當他們在一起時，總是會親吻、擁抱、一起看Netflix，吃晚飯，以及做男女朋友之間會做的所有事情。」

後來，伊楓厭倦了當「地下情人」，要求對方公開兩人關係。這位明星的消息人士補充說：「她決定攤牌。她還發現，對方回傳訊息也不再像以往那麼快，她開始起疑，結果發現他還跟另外一個女人秘密交往。」

自從這段戀情結束後，伊楓目前是單身，一心專注在自己的事業上。據報導，她花費了約3.6萬英鎊(約135萬元新台幣)整形，包括4度隆乳、抽脂，豐臀以及打肉毒桿菌。

上述消息人士總結說：「她感到遺憾的是，一些重視自己外表的人竟然會以整形為恥。她為自己的外貌感到高興和自信，也不後悔整形，儘管這是造成他上一段戀情留下無言的結局的原因。」