後疫情時代改寫全球經濟面貌　投資3高、留意3風險迎復甦行情

▲在後疫情時代，銀行建議，投資人應關注三高、留意三風險，審慎迎接復甦行情。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

後疫情時代，各國陸續解封、重啟經濟，不過下半年金融市場仍有3大變數，投資人前進股債市時，銀行建議，關注三高、留意三風險，審慎迎接復甦行情。

目前金融與實體環境已與疫情最嚴峻時期有很大不同，風險性資產出現流動性緊縮極端風險的可能性低，下半年金融市場取決於3個變數，包括疫情走向是否對基本面構成干擾、美國總統大選前的美中衝突是否更加激化、美國總統大選的不確定性對市場造成的干擾。

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儘管信心數據、貿易數據已出現回升跡象，但在景氣U型復甦下，企業獲利改善跟不上資金推升的資產價格，伴隨而來的是基本面不夠扎實與本益比過度昂貴後的高頻波動。中信銀行建議，現階段資產配置應以多元配置為主，資產配置重心採45／55股債布局。

股市方面，中信銀行認為，可著重科技與通訊服務類股及科技占比高的美股、新興亞洲股；另在債市方面，考量低利環境資金尋求安全收益需求，操作策略建議兼具息收與波動策略為主，以均衡配置投資等級債、新興市場美元主權債與亞洲投資級債為主軸，同時依照客戶風險承受度差異，調整風險性資產比重。

面對大病初癒的投資市場，國泰世華銀行則認為，投資策略仍建議「股債平衡配置」，關注「高企業資本支出、高股息、高評級」三高標的，同時留意「疫情二次復燃、全球反中情緒升溫、美國總統大選」三項市場雜音，審慎迎接第3季的復甦行情。

國泰世華銀行表示，過去5年資本支出的增速和股票的表現具有高度正相關，「高企業資本支出」將成為產業的前瞻指標，如5G三大廠設備商的「資本支出與研發費用」年增速逾10%，代表科技主流產業仍看好未來成長。

在產業類股方面，「新興科技」與「健康照護」類股在股市的報酬率相對來得高，因此國泰世華研判「美股」與「未來科技類股」最具漲勢動能；此外，當前「世界指數股票股息收益率」已明顯高於「公債收益率」達4倍水準，主要市場股息率達2%至4%，建議現階段投資人可逐步提高股市部位，並聚焦「高股息」標的，以提高整體收益率。