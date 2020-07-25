新鮮人起薪甩22k　三大產業起薪冠軍是這間大學

▲半導體業最愛用是交通大學學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

你志願選對了嗎？根據104人力銀行調查結果顯示，含金量最高的前三大產業即是，半導體、軟體及網路業、金融機構相關業，其中半導體業最常聘用的就是交通大學畢業生。

根據104人力銀行指出，2020年《104大學白皮書》以新鮮人三大夢幻產業為例，半導體最常聘用交大畢業生；金融業及軟體網路業最常聘用的是淡江大學畢業生，政大、台大則以含金量取勝四所老牌私校。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，企業「最常聘用」畢業生與人才供給量、科系專業度、以及校友聘用口碑有關；即便畢業生進入夢幻產業的起薪高低仍緊扣職缺專業，高則5.6萬元、低則3.3萬元，落差高達七成。

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鍾文雄表示，企業最常僱用哪個學校的畢業生，反映學校科系的人才「供給量」、專業含量與學長姐聘雇口碑共同形成的「聘雇質感」。以半導體為例，AI、物聯網、5G題材共掀的人才大戰，產業直接開挖台成清交碩博士，擔任半導體研發工程師、數位IC工程師、軟體研發工程師等，因專業門檻高，平均起薪5.5萬；明新科大以技職實作之姿擠進最常僱用第四名，但因擔任職務除了設備製程工程師之外，也包括作業員、助理工程師等，平均起薪3.6萬，僅為其他四校的六成五。

104人力銀行曾在2015年發佈《高薪人才大揭密》報告結果發現：領導性、冒險性、企圖心、適應性、抗壓性為「高薪族」依序最明顯的五大特質。對此，鍾文雄說，學校科系確實影響畢業生前三份工作，或初入職場的前三年，「人格特質」才是影響職涯三十年的長遠因子。

雖然人格特質是天性外，鍾文雄也說，人格特質也會受到後天環境和社會因素的影響，大學四年藉由潛移默化的大學校風、以及與同儕共同學習生活，仍能形塑人格特質，提升職場表現。

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