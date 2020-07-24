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需求爆發「出貨成長超過30%」！AI機器人脫穎而出

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機器人,AI智慧,科技,搶飯碗（圖／路透社）

▲機器人應用面擴大。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

ROBO全球機器人指數近期一路狂飆，累計近一周上漲3.6%，漲幅為那斯達克指數的二倍。法人表示，導入AI人工智慧後的協作機器人，應用面擴大，加上價格成本觸及甜蜜點，因此不受疫情影響，今年出貨成長將超過30%，可望成為疫後脫穎而出的大贏家。

近期科技類股走勢迭創新高，那斯達克指數近一周上漲 1.83%，而以創新科技為號召的ROBO全球機器人指數表現更勝一籌，漲幅3.6%。若以3月下旬谷底反彈以來，機器人指數已勁揚58.5%，同樣勝過那指55.7%漲幅。

請繼續往下閱讀...

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，儘管受到貿易戰、疫情影響，全球工業製造進展遲滯，但無礙機器人整體表現，特別是傳統機器人在導入AI人工智慧後，能夠與真人合作，完成生產工作或服務，廣獲青睞。

在製造業部分，協作機器人需求增長最快的是電子業、半導體產業；而在服務業，以零售、物流、金融支付和清潔業，使用量最大。市調機構Interact Analysis預估，今年全球協作機器人出貨成長將超過30%。

陳世杰表示，AI機器人具備兩大優勢，一是不會停工，二是不會染疫。即使疫情不止、合適的人力難尋，AI機器人還是可以繼續提供服務，因此，像是：超市賣場、垃圾處理、電子商務等公司，都積極採用機器人來執行庫存盤點、結帳收銀、線上支付、資源回收的工作。

除了應用面廣之外，隨著使用量增加，機器人的價格成本近年不斷降低，來到多數企業可以接受的甜蜜點，進一步觸發企業採購的意願。陳世杰強調，未來幾年全球企業將加快機器人與自動化部署的腳步，讓機器人產業成為疫後脫穎而出的大贏家。

 

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