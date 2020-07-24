美中貿易現雜音！台股「創新高急殺」退守12300點　投資專家：產業正向展望未改變

▲台股24日盤中攻上12502點，再度改寫30年來新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。不過，行情後來由紅翻黑，未能持續攻勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股24日早盤在重要指標股帶動下，盤中來到12500點以上，但午盤過後，受美中貿易衝突升溫，中、港股開始出現較大跌幅，投資氣氛拖累台股，致使大盤由紅翻黑，終場台股以下跌109點，收在12304.04點，成交值為2656.27億元，周線連五紅。

針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金豐沛及科技相關題材推升下，台股持續盤堅向上，加上美國重要科技大廠傳出生產計畫可能延遲等的相關雜音，市場預期台場有望受惠的樂觀預期，進一步帶動台股向上。

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廖哲宏指出，儘管盤中再度出現美中貿易衝突升溫等雜音，短線獲利了結賣壓隨之出籠，波段漲幅較大的相關族群成為調節對象，但整體而言，相關產業的正向展望並未因此而改變，且盤面資金仍屬健康輪動，對於台股後市仍持正向看法。

在資金面，廖哲宏表示，受美中貿易衝突雜音升溫及短線獲利調節影響，24日外資賣超108.34億元，累積近一周外資由買超轉為賣超50.9億元；不過在外資稍早逐漸回補下，7月以來外資累積買超仍逾230億元。

▲「股王」大立光24日下跌。不過，專家表示，台股整體而言，相關產業的正向展望並未因此而改變。（圖／記者湯興漢攝）

展望後市，廖哲宏認為，全球經濟活動陸續解封、市場資金充裕是此波行情的基石；除依產業趨勢與基本面變化布局外，隨除權息季節的到來，看好殖利率相對穩定的個股的表現；iPhone新機效應也將啟動新一代產品的拉貨動作，預期下半年市場資金主軸仍將持續關注科技相關板塊。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股短線漲多拉回難免，不過在資金效應推升支撐下，投資人對後市不需特別設限，現階段盤面資金輪動仍屬健康，選股、主動出擊、拉回伺機承接，仍是較佳的長線布局策略。

蕭惠中指出，儘管部分板塊受資金推波助瀾，評價面來到相對高點，但在資金仍未退潮的前提下，受惠於能見度相對較高，預料未來科技股、尤其是電子類股的上游相關族群，將市更高度受市場資金青睞追逐；隨著財報季節到來，要留意的是指標企業的產業展望、美中角力及二次疫情的干擾。