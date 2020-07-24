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公債殖利率偏低、市場資金氾濫　第一金投信：資金避險　投資級債進補

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▲▼台股今天盤中攻上12502點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。不過，行情後來由紅翻黑，未能持續攻勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股24日盤中攻上12502點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。不過，行情後來由紅翻黑，未能持續攻勢。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

美中衝突升溫、疫情尚未明朗、科技類股漲多等3大因素，促使部分資金轉向債券市場避風頭，引導美國10年期公債殖利率跌破0.6%，挑戰4月下旬的歷史新低。法人表示，在公債殖利率偏低、市場資金氾濫下，兼具波動穩健、收益優勢的美國投資級債，將續獲青睞。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪指出，過去一個月來，美國10年期公債殖利率從0.9%以上位置，一路震盪走低，本周跌破0.6%，逼近4月下旬0.58%的歷史新低，主要理由有三：一是美中政治角力、二是全球疫情尚未改善、三是科技股漲幅已大。

請繼續往下閱讀...

許書豪認為，三大因素短期不會消失，資金避險需求浮現，預期美國10年期公債殖利率下半年將落在0.3至0.9%之間游走，而且如無太大意外，明後兩年同樣維持在目前的低利率區間整理。

面對公債殖利率已偏低，加上市場資金氾濫，讓同屬保守型資產、收益性卻略勝一籌的美國投資級債，成為絕佳的替代性資產。觀察近期債市資金流動，投資級債基金已連續13周吸引資金流入，累計金額超過千億美元。

許書豪分析，美國聯準會的寬鬆措施、購債政策，扮演債市重要推手。從最新公布的數據顯示，聯準會已持有的60支債券中，投資級債占比達96%，帶動投資級債信用利差從3月下旬的374點高檔，收斂到130點附近，預估未來一年將進一步下探到100點以下。

許書豪指出，聯準會目前的購債金額僅數百億美元，距離計畫上限的2500億美元，顯示還有很大的潛在買盤。因此，若未來疫情二次爆發、總統大選或股市漲多回檔引發市場修正，不排除還會擠壓更多資金往投資級債靠攏。

 

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