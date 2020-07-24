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我國前20大廠商占出口值1/3　台積電連5年居首

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▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲護國神山台積電五年來一直是台灣出口的老大。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（24）日公布近期經貿與稅收情勢，我國前20大廠商出口情形；根據統計前20大廠商今（2020）年上半年就貢獻我國出口值約三分之一，其中「護國神山」台積電自2015年到2019年，連續五年穩坐出口冠軍。

我國前20大領先廠商，出口規模由2015年的723億美元增至2019年1,063億美元，其間只有2015年受油價重創拖累，減幅較總出口為重外，其餘各年增幅均高於整體。

請繼續往下閱讀...

今（2020）年上半年因為新冠肺炎疫情（COVID-19）因為新冠肺炎疫情，宅經濟興起且5G通訊、高效能運算等應用發展，為因新冠肺炎的爆發而有所停頓，持續推升積體電路的需求，前20大出口年增率達5.8%。影響所及，占總出口值的比重由2015年的四分之一，逐年提升到三分之一，五年內增加八個百分點，對於我國的出口動能具有舉足輕重的地位，且影響程度漸增。

而這20大廠商的排名五年來也有變化，但是台積電還是老大哥、「護國神山」，從2015年開始已經連續五年居出口第一名；瞻航物流則由2015年的第六名到去年的第二名，其他屬電子類的排名大多前進，向是京元電子、美光及力成科技；矽品精密曾經在2017年一度居第二，隨後又降至第七；而日月光則在第七到第九名之間擺盪。

群創及友達光電受面板供需失衡拖累，出口名次分別由2015年第三、第四降至去年第八、第十。台塑石化為唯一擠進前十大的傳統產業，受國際油價影響，近五年出口總值排名時有起伏，但大抵都維持在前三名。

▼前十大出口廠商排名變化。（圖／財政部提供）

▲▼前十大廠商出口排名變化。（圖／財政部提供）

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