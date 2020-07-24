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財政部鬆口！機車首購族貨物稅減稅優惠　納入考量

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▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲機車貨物稅近期討論沸沸揚揚。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

針對市場上不斷「要求取消機車貨物稅」爭議，財政部次長李慶華今（24）日親自上火線，說明財政部的立場；且對首購族買機車是否可以享受減稅的優惠，表示願意納入考量。因為汽機車汰舊換新減徵貨物稅法規預告預計到8月31日截止，因此預期在此之後會將確定版本送往行政院。

業者、民眾都不斷發聲，希望財政部可以取消貨物稅，財政部仍堅持「汰舊換新」減徵貨物稅的政策來鼓勵民眾換車。

請繼續往下閱讀...

稅與費目的、收取方式皆不同　不宜混為一談

財政部也說明「燃料費」和「貨物稅」防治空汙的目的和收取方式不同，避免外界再混為一談。首先貨物稅是特種消費稅，具有經濟與社會政策功能，世界上有很多國家「多有課徵」；且與營業稅都是獨立的稅目，例如你去超商買東西也會課營業稅，這與貨物稅的目的又不同；此外財政部課稅是統支的概念，收取到的稅分到各部會的預算去運用、且機車貨物稅就只有收取一次。

但是燃料費則是空汙費、是規費的涵義，由環保署依據其政策目的收取，藉由「費用」的收取提供各級主管機關對於空氣品質的監測及其他有關維護國民健康與生活環境所需的費用；而且是民眾每加一次油就會收取一次。

▲▼機車貨物稅爭端,財政部次長李慶華。（圖／記者吳靜君攝）

▲機車貨物稅爭端，財政部次長李慶華親上火線說明。（圖／記者吳靜君攝）

機車首購族減稅優惠　納入考量

李慶華指出，現在財政部正在預告汽機車汰舊換新減徵貨物稅的法規，預計延長五年達2026年止，也獲得各主管機關的支持。根據統計，目前機車的數量大約是1300多輛，到去年底止，還有688萬輛年齡十年以上的老車；但自2016年實施「汰舊換新」減徵貨物稅以來，十年以上的老車占比從51.4%下降到47.8%，顯見該政策具有一定的成效。

至於，外界也提到，機車首購族買了較低碳排放的新車卻享受不到減徵貨物稅的好處。李慶華首度鬆口表示，由於法規還在預告期間，這段期間財政部會將首購族的減稅優惠納入考量並與其他主管機關討論，降低年輕人的購車負擔。

針對機車貨物稅「直接降稅」的訴求，李慶華表示，貨物稅檢討必須要通盤、整體稅制一起考量，不宜單就特定課稅項目分開檢討。

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